1 вересня під обстрілами: як батьки та діти зустрічають новий навчальний рік в Україні

1 вересня під час війни в Україні / © ТСН

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Початок навчального року в Україні 1 вересня минає на тлі повітряних тривог та російських обстрілів. У соцмережах батьки діляться своїми емоціями, надіями і болем через перші уроки в укриттях.

ТСН.ua зібрав Facebook-дописи батьків з нагоди 1 вересня.

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Попри ворожі атаки на Київ та інші міста України, діти йдуть до шкіл і садків.

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© Facebook

«11-й, 9-й, 5-й. Для моєї доньки це було б останнє 1 вересня і лінійка в школі. Але його не було. Багато київських шкіл почали цей навчальний рік з онлайну», — написала Анастасія Багаліка, виклавши фото своїх дітей.

Діти Анастасії Багаліки 1 вересня / © Facebook

«Ставлення до 1 вересня у всіх на обличчі», — написала Вікторія Бутенко, поділившись фото із сином.

Вікторія Бутенко з сином 1 вересня / © Facebook

«Тарасик сьогодні пішов у садочок. Український, київський, державний садочок, на райончику. Після чергової пекельної ночі обстрілів від країни-гній. Дорогою зустрічали дітей, яких батьки вели до школи: у вишиванках, із квітами й усмішками, красивих і святкових попри все, що було цієї ночі. Поки росія котрий рік намагається зробити так, щоб нормального життя в нас не було, ми вперто продовжуємо його жити», — написала Оксана Байло.

Вона також побажала сил усім батькам, які сьогодні відвели своїх дітей до садочків і шкіл в Україні.

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Оксана Байло з сином у дитсадку / © Facebook

«Ну, сподіваюся, що приходитимемо так щоранку весь навчальний рік (я не про вираз обличчя, він з нами точно щоранку», — написала Катерина Венжик, додавши фото доньки.

Донька Катерини Венжик / © Facebook

«1 вересня — надія є!» — написав Євген Бистрицький і поширив фото доньки.

Донька Євгена Бистрицького / © Facebook

«Навчальний рік сікс-севен, ну тобто 2026/27: 4 клас починається одразу в укритті; молодша група йде в укриття за півтори години після знайомства з садочком», — написала Катерина Зінов’єва та опублікувала фото своїх доньок.

Доньки Катерини Зінов’євої / © Facebook

Народна депутатка України Олена Шуляк у День знань згадала, яким було 1 вересня до повномасштабної війни. За її словами, тоді цей день здавався цілком передбачуваним: діти приходили до шкіл із квітами, батьки робили святкові фотографії, першокласники губилися серед старших учнів, а випускники вже підраховували час до останнього дзвоника.

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«У цьому було багато звичайного життя. Настільки звичайного, що навряд чи хтось тоді думав, якою цінністю одного дня стануть ці прості речі. Сьогодні теж 1 вересня. І попри війну в Україні знову починається навчальний рік. Тільки тепер до списку перед школою додалося те, чого там ніколи не мало бути: де найближче укриття, що робити під час тривоги, чи безпечно сьогодні вести дитину на уроки», — йдеться у дописі Шуляк.

Вона зазначила, що найбільше хоче побажати українським дітям можливості просто проживати своє дитинство та юність: навчатися, дружити, закохуватися, сперечатися через оцінки, сміятися під час перерв, будувати плани на вихідні та мріяти про майбутнє.

«І нехай у їхній пам’яті 1 вересня залишиться передусім днем, коли закінчується літо і починається щось нове. З 1 вересня! З Днем знань!» — написала депутатка.

Олена Шуляк з донькою / © Facebook

«Шахеди, циркони, калібри. Все знову на Київ. Я вже збилася з рахунку, скільки днів нас х*рячать… Ніч, коли дітки мають йти до школи! Сидимо в коридорі», — написала Зоряна Степанюк, додавши фото своєї доньки.

Донька Зоряни Степанюк / © Facebook

«Всі батьки зараз: разом зі мною оновлюють групу класу, очікуючи рішення по формату навчання завтра і на тижні. Класні керівники: більш детальна інформація буде ввечері», — написала Леся Падалка.

Нагадаємо, через багатогодинні повітряні тривоги школи в Україні можуть повністю перейти на «підземний» формат навчання в укриттях, заявила співголова «Батьки SOS» Альона Парфьонова. Головна проблема полягає в логістиці та відсутності у більшості шкіл повноцінних класів під землею. За її словами, укриття мають бути повністю облаштовані для тривалого перебування — мати запаси води й їжі на 48 годин, вентиляцію, медпункти та стаціонарні туалети.

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