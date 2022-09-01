1 вересня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

1 вересня 2022 року – четвер. 190-й день війни Росії проти України. До Нового року залишився 121 день. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

1 вересня - День знань. Єдиної дати для початку нового навчального року в світі не існує, адже кожна країна встановила для цього різний час. В Україні це - перший осінній день. Оскільки в українському суспільстві прийнято до освіти ставитися дуже шанобливо, було запроваджене свято - День знань. Сьогодні воно пов'язане з осінню, але навіть в Україні так було не завжди. У наших нащадків слов'ян дитину виховували так, щоб вона могла фізично працювати, протистояти природним стихіям. Спочатку вчителькою була мама. А після 7 років кожного малюка залучали до певної роботи, щоб розвивати у нього навички.

Також 1 вересня - Всесвітній день написання листів. Він був створений Річардом Сімпкіном 2014 року. Історія листування дуже довга і налічує тисячоліття. Перші листи писали та відправляли військовослужбовці Сирії, Єгипту, Персії. Передавання листів відбувалося за допомогою кінних та пішим гінцям, яких сьогодні ми називаємо кур'єрами.

А ще 1 вересня - Всесвітній місяць обізнаності про хворобу Альцгеймера. Згідно з рішенням ВООЗ цілий місяць вересень присвячений цій тяжкій хворобі, на яку нині в світі хворіє понад 50 мільйонів чоловіків та жінок. Більш відомою її назвою є деменція. Вона є хронічним і постійно прогресуючим синдромом, який викликається дисфункцією головного мозку. Супроводжується Альцгеймер порушеннями пам'яті, мови, орієнтації, поведінки, мислення.

1 вересня - День японських дельфінів (Japan Dolphins Day). Щороку рибалки у відокремленій бухті Тайдзі заганяють та вбивають понад 2000 дельфінів на м'ясо. Ця бійня - наймасовіше вбивство дельфінів в усьому світі. Влада Японії не бачить в цьому нічого поганого, виправдовуючи звірства культурою свого народу. Однак 2009 року завдяки документальному фільму "Бухта" на Тайдзі звернув увагу весь світ. Щороку представники природоохоронних організацій збираються перед японськими посольствами, щоб висловити стурбованість жахливими подіями.

Яке сьогодні, 1 вересня, церковне свято

1 вересня - день пам'яті мученика Андрія Стратилата та інших / Фото: commons.wikimedia.org

1 вересня в церковному календарі – день пам'яті мученика Андрія Стратилата та інших. Андрій Стратилат був ранньохристиянським святим, мучеником та римським воїном. Служив у війську Сирії за часів правління імператора Максиміліана. Він не був хрещений, але потайки вірив у Христа. Під час бою Андрій разом зі своєю дружиною переміг ворога, помолившись Ісусу. Вояки побачили, що Господь допоміг їм виграти війну, і всі разом навернулися до Христової віри. Коли Андрій повернувся додому, його ув'язнили та довго катували. Однак імператор боявся заворушення у війську, тому відпустив його.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 1 вересня

Які сьогодні іменини: Микола, Андрій, Тимофій, Фекла.

Талісманом людини, народженої 1 вересня є топаз. Це напівдорогоцінне каміння природного походження, яке було відоме з давніх часів. Вважалося, що він може позбавити від безсоння та нічних кошмарів, а ще покращити емоційний фон.

В цей день народилися:

1899 рік — українська громадська і політична діячка Ольга Басараб;

1925 рік — український вчений, політик Ігор Юхновський;

1937 рік — український майстер мініатюр Микола Сядристий.

Що не можна робити в цей день

Не варто розповідати чужі секрети.

Не обговорюйте іншу людину за її спиною.

Краще цього дня не вирішувати фінансові завдання.

Не можна одягати новий одяг в подорож.

Народні прикмети і традиції на 1 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: з горіха почало опадати листя - пора викопувати буряк;

яка сьогодні погола, такою буде вся осінь;

вже жовта береза - до ранньої осені;

зранку туман - взимку буде сніжно.

В народі 1 вересня називали Стратилата. Наші предки вірили, що сон проти 1 вересня віщий. В доімператорські часи саме 1 вересня святкували Новий рік. Вночі влаштовували веселі гуляння, накривали на стіл. А ще на Стратилата розмірковували над минулим роком та планували майбутній.

Погода на сьогодні, 1 вересня

Сьогодні, 1 вересня, в Києві вранці та вдень хмарно, ввечері сонце вигляне з-за хмар, без опадів. У Львові похмуро, без опадів. У Харкові хмарно, опадів не передбачається. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві +21 вдень та +15 вночі. У Львові +19 вдень та +10 вночі. У Харкові +22 вдень та +14 вночі. В Одесі +25 вдень та +20 вночі.

Пам’ятні дати 1 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 1 вересня: