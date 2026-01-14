ТСН у соціальних мережах

1-й корпус НГУ "Азов" отримав від Ріната Ахметова партію дронів на 214 млн грн: загальна допомога за рік сягнула 600 млн

Мілітарна ініціатива "Сталевий фронт Ріната Ахметова" передала чергову масштабну партію безпілотників 1-му корпусу НГУ "Азов". Вартість переданого обладнання становить 214 млн грн. Ця поставка стала черговим етапом системної підтримки корпусу з боку Групи Метінвест у 2025 році.

Як повідомили у пресслужбі Метінвест, з урахуванням останньої партії дронів, загальний обсяг допомоги корпусу "Азов" протягом року сягнув 600 млн грн. Кошти були спрямовані на забезпечення найбільш критичними технологічними рішеннями для фронту, а також на тилове та технічне забезпечення підрозділів.

"У 2025 році ми продовжили підтримку 1-го корпусу НГУ "Азов" за напрямами, які мають критичне значення для бойової роботи: РЕБ, БПЛА, зв’язок, а також тилове і технічне забезпечення. Загальний обсяг цієї допомоги складає 600 млн грн" , - зазначив Олександр Водовіз, керівник офісу генерального директора Групи Метінвест.

У 1-му корпусі НГУ “Азов” наголосили, що ця підтримка є дуже важливою, оскільки сучасна війна вимагає постійного та оперативного оновлення технологічної бази.

"У 2025 році вимоги до оснащення зросли в рази. РЕБи, безпілотники, захищений зв’язок визначають успіх операцій і зберігають життя наших бійців. Ми вдячні "Сталевому фронту Ріната Ахметова" за масштабну підтримку корпусу: обсяг цієї допомоги дозволяє закривати великі обсяги потреб.  Для нас важливо бачити бізнес, який бере на себе відповідальність і розуміє, з чим саме сьогодні мають справу захисники України" , – сказав заступник командира корпусу з логістики, підполковник Іван Ігнатьєв.

За словами військових, для захисників сьогодні важливою є позиція бізнесу, який бере на себе відповідальність і розуміє реальні виклики, з якими стикаються Сили оборони України.

"Сталевий фронт Ріната Ахметова" – це мілітарна ініціатива, яка консолідує допомогу всіх бізнесів SCM для Сил оборони України, де Група Метінвест виступає ключовим виробничим та логістичним хабом. У межах проєкту компанія не лише закуповує техніку і обладнання, а й виробляє з власної сталі критично важливу продукцію: мобільні сталеві укриття ("криївки"), протимінні трали, захисні екрани для бронетехніки. Загальна сума, яку Рінат Ахметов спрямував на підтримку військових і цивільних з початку повномасштабного вторгнення, становить 12,8 млрд грн.

