1 жовтня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

1 жовтня 2022 року – субота. 220-й день війни Росії проти України. До Нового року залишився 91 день. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.
Який сьогодні день в Україні і світі
1 жовтня - День міста Запоріжжя. Щороку свято припадає на першу суботу жовтня. Це великий індустріальний центр, який був заснований ще 1770 року. Статус повітового міста Запоріжжя отримало вже 1806 року.
Також 1 жовтня - Всесвітній день какао та шоколаду. Свято започаткували 2010 року за ініціативи Французької академії шоколаду в Мілані. Вперше плоди шоколадного дерева почали вживати в Південній Америці. Сталося це близько 3 з половиною тисячоліть тому.
А ще 1 жовтня - День народження листівки. Саме цього дня 1869 року у Віденській друкарні випустили першу кореспондентську карточку, яку можна було відправити адресату, не запечатуючи при цьому конверт.
1 жовтня - Міжнародний день охорони єнотів. Подія була створена дівчинкою з Каліфорнії, яка 2002 року вирішила довести, що єноти не завдають шкоди, а є важливою складовою екологічної системи.
Також 1 жовтня - Всесвітній день татуювальника. Свято створили 2015 року за ініціативи співтовариства тату-професіоналів.
А ще 1 жовтня - День CD-плеєра. Саме цього дня 1982 року компанії Sony, Philips та Polygram здійснили справжню революцію в індустрії музики та випустили перший в світі CD-програвач.
1 жовтня - Всесвітній день пішої ходи. Святкується в рамках Європейського тижня спорту. Головна його мета - інтегрувати фізичну активність в повсякденне життя.
Також 1 жовтня - День міста Чернівці. Щороку свято припадає на першу суботу жовтня. Місто - старовинний центр Буковини. Перша згадка про нього датується початком XV століття.
А ще 1 жовтня - Всесвітній день вегетаріанства. Принципи вегетаріанства існували в багатьох давніх культурах. Наприклад, в Древньому Єгипті його ідеологія практикувалася деякими релігійними групами.
1 жовтня - Міжнародний день музики. Запровадив це свято лорд Ієгуді Менухін - відомий американський диригент та скрипаль. Вперше подію організували 1975 року за ініціативи Міжнародної музичної ради при ЮНЕСКО.
Також 1 жовтня - Міжнародний день людей похилого віку. Свято було затверджене Генеральною асамблеєю ООН 1990 року. Спочатку день святкували лише в Європі, пізніше він став популярним також в США. А від 1991 року в Україні.
А ще 1 жовтня - День геронтолога. Геронтологія - наука, яка вивчає внутрішні процеси старіння людини, а також різні способи боротби з ним. Науковці досліджують різноманітні захворювання, які можуть впливати на вікові зміни, шукають способи їх лікування.
Яке сьогодні, 1 жовтня, церковне свято
1 жовтня в церковному календарі – день пам'яті мучениць Аріадни, Софії та Ірини. Вони жили в III столітті в Єгипті. Були християнками. Їх стратили за часів правління імператора Авреліана, тому що вони відмовилися зректися своєї віри.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 1 жовтня
Які сьогодні іменини: Іларіон, Євмен, Аркадій, Софія, Аріадна, Ірина.
Талісманом людини, народженої 1 жовтня є жадеїт. Здавна вважали, що цей камінь приносить значну користь здоров'ю власника. Наприклад, у ацтеків жадеїт цінувався дорожче золота.
В цей день народилися:
- 1858 рік — український письменник Адріан Кащенко;
- 1862 рік — український історик Дмитро Міллер;
- 1897 рік — український поет, письменник, літературний критик Валер'ян Поліщук;
- 1903 рік — український та американський піаніст-віртуоз Володимир Горовиць;
- 1981 рік — український борець греко-римського стилю, учасник Олімпійських ігор Олександр Хвощ.
Що не можна робити в цей день
- Не варто сьогодні просити Бога більше, ніж вам потрібно.
- Не хваліться, інакше удача відвернеться від вас.
- Заміжнім жінкам забороняється сперечатися зі свекрухою.
- Не можна вбивати павуків та прибирати павутину.
Народні прикмети і традиції на 1 жовтня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:
- дивилися, який сьогодні день: вітер дме зі сходу - найближчими днями буде суха погода;
- листя з берези ще не впало - сніг буде пізно;
- журавлі почали відлітати на зимівлю - чекайте заморозки на Покров (19 жовтня);
- високі бур'яни - будуть сильні заморозки.
В народі 1 жовтня називали Аріна шипшина. Ця назва пов'язана з ягодою, яка якраз достигає на початку жовтня. Цього дня її починали збирати і готувати на зиму.
Погода на сьогодні, 1 жовтня
Сьогодні, 1 жовтня, в Києві хмарна погода, ввечері можливий дощ. У Львові похмуро, протягом усього дня дрібний дощ. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі ясне небо вранці, але вдень вкриється хмарами, без опадів.
Температура повітря в Києві +21 вдень та +14 вночі. У Львові +16 вдень та +11 вночі. У Харкові +21 вдень та +13 вночі. В Одесі +24 вдень та +18 вночі.
Пам’ятні дати 1 жовтня
Календар важливих подій в Україні та світі за 1 жовтня:
- 331 рік до н. е. — у битві біля Гавгамелів (Месопотамія) Александр Македонський здобуває перемогу над перським царем Дарієм III;
- 1648 рік — козацькі полки захоплюють фортецю Кодак на Запорожжі;
- 1661 рік — в Королівстві Англія відбуваються перші перегони на яхтах: король Карл II обігнав свого брата Джеймса;
- 1727 рік — на генеральній раді у місті Глухові Данила Апостола обирають гетьманом;
- 1871 рік — у Києві починає роботу Колегія Павла Ґалаґана;
- 1919 рік — закінчується польсько-українська війна;
- 1926 рік — Київський оперний театр отримує назву Київська державна академічна українська опера, (сьогодні Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка);
- 1931 рік — випускають перший трактор на Харківському тракторному заводі;
- 1938 рік — німецькі війська входять на територію Чехословаччини;
- 1941 рік — підписують тристоронню угоду, за якою США та Велика Британія зобов'язуються надати СРСР матеріальну допомогу;
- 1948 рік — починається експлуатація газопроводу Дашава-Київ завдовжки 513 км;
- 1949 рік — у Пекіні проголошують створення Китайської Народної Республіки;
- 1959 рік — у Києві створюють Товариство культурних зв'язків з українцями за кордоном;
- 1960 рік — на Запорізькому автомобілебудівному заводі розпочинається виробництво серійних машин ЗАЗ-965 "Запорожець".