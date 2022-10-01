Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

1 жовтня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

Дата публікації
Перегляди
133
Час на прочитання
5 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
1 жовтня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

Яке сьогодні свято - 1 жовтня / Фото: Pexels

1 жовтня 2022 року – субота. 220-й день війни Росії проти України. До Нового року залишився 91 день. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

1 жовтня - День міста Запоріжжя. Щороку свято припадає на першу суботу жовтня. Це великий індустріальний центр, який був заснований ще 1770 року. Статус повітового міста Запоріжжя отримало вже 1806 року.

Також 1 жовтня - Всесвітній день какао та шоколаду. Свято започаткували 2010 року за ініціативи Французької академії шоколаду в Мілані. Вперше плоди шоколадного дерева почали вживати в Південній Америці. Сталося це близько 3 з половиною тисячоліть тому.

А ще 1 жовтня - День народження листівки. Саме цього дня 1869 року у Віденській друкарні випустили першу кореспондентську карточку, яку можна було відправити адресату, не запечатуючи при цьому конверт.

1 жовтня - Міжнародний день охорони єнотів. Подія була створена дівчинкою з Каліфорнії, яка 2002 року вирішила довести, що єноти не завдають шкоди, а є важливою складовою екологічної системи.

Також 1 жовтня - Всесвітній день татуювальника. Свято створили 2015 року за ініціативи співтовариства тату-професіоналів.

А ще 1 жовтня - День CD-плеєра. Саме цього дня 1982 року компанії Sony, Philips та Polygram здійснили справжню революцію в індустрії музики та випустили перший в світі CD-програвач.

1 жовтня - Всесвітній день пішої ходи. Святкується в рамках Європейського тижня спорту. Головна його мета - інтегрувати фізичну активність в повсякденне життя.

Також 1 жовтня - День міста Чернівці. Щороку свято припадає на першу суботу жовтня. Місто - старовинний центр Буковини. Перша згадка про нього датується початком XV століття.

А ще 1 жовтня - Всесвітній день вегетаріанства. Принципи вегетаріанства існували в багатьох давніх культурах. Наприклад, в Древньому Єгипті його ідеологія практикувалася деякими релігійними групами.

1 жовтня - Міжнародний день музики. Запровадив це свято лорд Ієгуді Менухін - відомий американський диригент та скрипаль. Вперше подію організували 1975 року за ініціативи Міжнародної музичної ради при ЮНЕСКО.

Також 1 жовтня - Міжнародний день людей похилого віку. Свято було затверджене Генеральною асамблеєю ООН 1990 року. Спочатку день святкували лише в Європі, пізніше він став популярним також в США. А від 1991 року в Україні.

А ще 1 жовтня - День геронтолога. Геронтологія - наука, яка вивчає внутрішні процеси старіння людини, а також різні способи боротби з ним. Науковці досліджують різноманітні захворювання, які можуть впливати на вікові зміни, шукають способи їх лікування.

Яке сьогодні, 1 жовтня, церковне свято

1 жовтня - день пам'яті мучениць Аріадни, Софії та Ірини / © Pexels
1 жовтня - день пам'яті мучениць Аріадни, Софії та Ірини / Фото: Pexels

1 жовтня в церковному календарі – день пам'яті мучениць Аріадни, Софії та Ірини. Вони жили в III столітті в Єгипті. Були християнками. Їх стратили за часів правління імператора Авреліана, тому що вони відмовилися зректися своєї віри.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 1 жовтня

Які сьогодні іменини: Іларіон, Євмен, Аркадій, Софія, Аріадна, Ірина.

Талісманом людини, народженої 1 жовтня є жадеїт. Здавна вважали, що цей камінь приносить значну користь здоров'ю власника. Наприклад, у ацтеків жадеїт цінувався дорожче золота.

В цей день народилися:

  • 1858 рік — український письменник Адріан Кащенко;
  • 1862 рік — український історик Дмитро Міллер;
  • 1897 рік — український поет, письменник, літературний критик Валер'ян Поліщук;
  • 1903 рік — український та американський піаніст-віртуоз Володимир Горовиць;
  • 1981 рік — український борець греко-римського стилю, учасник Олімпійських ігор Олександр Хвощ.

Що не можна робити в цей день

  • Не варто сьогодні просити Бога більше, ніж вам потрібно.
  • Не хваліться, інакше удача відвернеться від вас.
  • Заміжнім жінкам забороняється сперечатися зі свекрухою.
  • Не можна вбивати павуків та прибирати павутину.

Народні прикмети і традиції на 1 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день: 

  • дивилися, який сьогодні день: вітер дме зі сходу - найближчими днями буде суха погода;
  • листя з берези ще не впало - сніг буде пізно;
  • журавлі почали відлітати на зимівлю - чекайте заморозки на Покров (19 жовтня);
  • високі бур'яни - будуть сильні заморозки.

В народі 1 жовтня називали Аріна шипшина. Ця назва пов'язана з ягодою, яка якраз достигає на початку жовтня. Цього дня її починали збирати і готувати на зиму.

Погода на сьогодні, 1 жовтня

Сьогодні, 1 жовтня, в Києві хмарна погода, ввечері можливий дощ. У Львові похмуро, протягом усього дня дрібний дощ. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі ясне небо вранці, але вдень вкриється хмарами, без опадів.

Температура повітря в Києві +21 вдень та +14 вночі. У Львові +16 вдень та +11 вночі. У Харкові +21 вдень та +13 вночі. В Одесі +24 вдень та +18 вночі.

Пам’ятні дати 1 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 1 жовтня:

  • 331 рік до н. е.  — у битві біля Гавгамелів (Месопотамія) Александр Македонський здобуває перемогу над перським царем Дарієм III;
  • 1648 рік — козацькі полки захоплюють фортецю Кодак на Запорожжі;
  • 1661 рік — в Королівстві Англія відбуваються перші перегони на яхтах: король Карл II обігнав свого брата Джеймса;
  • 1727 рік — на генеральній раді у місті Глухові Данила Апостола обирають гетьманом;
  • 1871 рік — у Києві починає роботу Колегія Павла Ґалаґана;
  • 1919 рік — закінчується польсько-українська війна;
  • 1926 рік — Київський оперний театр отримує назву Київська державна академічна українська опера, (сьогодні Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка);
  • 1931 рік — випускають перший трактор на Харківському тракторному заводі;
  • 1938 рік — німецькі війська входять на територію Чехословаччини;
  • 1941 рік — підписують тристоронню угоду, за якою США та Велика Британія зобов'язуються надати СРСР матеріальну допомогу;
  • 1948 рік — починається експлуатація газопроводу Дашава-Київ завдовжки 513 км;
  • 1949 рік — у Пекіні проголошують створення Китайської Народної Республіки;
  • 1959 рік — у Києві створюють Товариство культурних зв'язків з українцями за кордоном;
  • 1960 рік — на Запорізькому автомобілебудівному заводі розпочинається виробництво серійних машин ЗАЗ-965 "Запорожець".

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Який сьогодні день
Наступна публікація