1 жовтня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

1 жовтня 2022 року – субота. 220-й день війни Росії проти України. До Нового року залишився 91 день. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

1 жовтня - День міста Запоріжжя. Щороку свято припадає на першу суботу жовтня. Це великий індустріальний центр, який був заснований ще 1770 року. Статус повітового міста Запоріжжя отримало вже 1806 року.

Також 1 жовтня - Всесвітній день какао та шоколаду. Свято започаткували 2010 року за ініціативи Французької академії шоколаду в Мілані. Вперше плоди шоколадного дерева почали вживати в Південній Америці. Сталося це близько 3 з половиною тисячоліть тому.

А ще 1 жовтня - День народження листівки. Саме цього дня 1869 року у Віденській друкарні випустили першу кореспондентську карточку, яку можна було відправити адресату, не запечатуючи при цьому конверт.

1 жовтня - Міжнародний день охорони єнотів. Подія була створена дівчинкою з Каліфорнії, яка 2002 року вирішила довести, що єноти не завдають шкоди, а є важливою складовою екологічної системи.

Також 1 жовтня - Всесвітній день татуювальника. Свято створили 2015 року за ініціативи співтовариства тату-професіоналів.

А ще 1 жовтня - День CD-плеєра. Саме цього дня 1982 року компанії Sony, Philips та Polygram здійснили справжню революцію в індустрії музики та випустили перший в світі CD-програвач.

1 жовтня - Всесвітній день пішої ходи. Святкується в рамках Європейського тижня спорту. Головна його мета - інтегрувати фізичну активність в повсякденне життя.

Також 1 жовтня - День міста Чернівці. Щороку свято припадає на першу суботу жовтня. Місто - старовинний центр Буковини. Перша згадка про нього датується початком XV століття.

А ще 1 жовтня - Всесвітній день вегетаріанства. Принципи вегетаріанства існували в багатьох давніх культурах. Наприклад, в Древньому Єгипті його ідеологія практикувалася деякими релігійними групами.

1 жовтня - Міжнародний день музики. Запровадив це свято лорд Ієгуді Менухін - відомий американський диригент та скрипаль. Вперше подію організували 1975 року за ініціативи Міжнародної музичної ради при ЮНЕСКО.

Також 1 жовтня - Міжнародний день людей похилого віку. Свято було затверджене Генеральною асамблеєю ООН 1990 року. Спочатку день святкували лише в Європі, пізніше він став популярним також в США. А від 1991 року в Україні.

А ще 1 жовтня - День геронтолога. Геронтологія - наука, яка вивчає внутрішні процеси старіння людини, а також різні способи боротби з ним. Науковці досліджують різноманітні захворювання, які можуть впливати на вікові зміни, шукають способи їх лікування.

Яке сьогодні, 1 жовтня, церковне свято

1 жовтня - день пам'яті мучениць Аріадни, Софії та Ірини / Фото: Pexels

1 жовтня в церковному календарі – день пам'яті мучениць Аріадни, Софії та Ірини. Вони жили в III столітті в Єгипті. Були християнками. Їх стратили за часів правління імператора Авреліана, тому що вони відмовилися зректися своєї віри.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 1 жовтня

Які сьогодні іменини: Іларіон, Євмен, Аркадій, Софія, Аріадна, Ірина.

Талісманом людини, народженої 1 жовтня є жадеїт. Здавна вважали, що цей камінь приносить значну користь здоров'ю власника. Наприклад, у ацтеків жадеїт цінувався дорожче золота.

В цей день народилися:

1858 рік — український письменник Адріан Кащенко;

1862 рік — український історик Дмитро Міллер;

1897 рік — український поет, письменник, літературний критик Валер'ян Поліщук;

1903 рік — український та американський піаніст-віртуоз Володимир Горовиць;

1981 рік — український борець греко-римського стилю, учасник Олімпійських ігор Олександр Хвощ.

Що не можна робити в цей день

Не варто сьогодні просити Бога більше, ніж вам потрібно.

Не хваліться, інакше удача відвернеться від вас.

Заміжнім жінкам забороняється сперечатися зі свекрухою.

Не можна вбивати павуків та прибирати павутину.

Народні прикмети і традиції на 1 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: вітер дме зі сходу - найближчими днями буде суха погода;

листя з берези ще не впало - сніг буде пізно;

журавлі почали відлітати на зимівлю - чекайте заморозки на Покров (19 жовтня);

високі бур'яни - будуть сильні заморозки.

В народі 1 жовтня називали Аріна шипшина. Ця назва пов'язана з ягодою, яка якраз достигає на початку жовтня. Цього дня її починали збирати і готувати на зиму.

Погода на сьогодні, 1 жовтня

Сьогодні, 1 жовтня, в Києві хмарна погода, ввечері можливий дощ. У Львові похмуро, протягом усього дня дрібний дощ. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі ясне небо вранці, але вдень вкриється хмарами, без опадів.

Температура повітря в Києві +21 вдень та +14 вночі. У Львові +16 вдень та +11 вночі. У Харкові +21 вдень та +13 вночі. В Одесі +24 вдень та +18 вночі.

Пам’ятні дати 1 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 1 жовтня: