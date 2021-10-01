1 жовтня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

В Україні 1 жовтня відзначають День ветерана.
Який сьогодні день
У п'ятницю, 1 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день вегетаріанства, Міжнародний день людей похилого віку, Міжнародний день музики, Всесвітній день Хабітат або "Міжнародний день житла", Міжнародний день кави, День геронтолога, День CD-плеєра та Всесвітній день какао та шоколаду.
В Україні цього дня святкують День ветерана, в Тувалу (1978), в Палау (1994), на Кіпрі та у Нігерії (1960) - День Незалежності, в Камеруні - День Об'єднання, у Південній Кореї - День збройних сил, в Азербайджані - День працівників прокуратури.
Пам'ятні дати 1 жовтня
- 1648 — козацькі полки захопили фортецю Кодак на Запоріжжі.
- 1661 — в Королівстві Англія відбулися перші перегони на яхтах: король Карл II обігнав свого брата Джеймса.
- 1727 — на генеральній раді у місті Глухові Данила Апостола обрано гетьманом.
- 1928 — у СРСР затверджено перший 5-річний план розвитку народного господарства.
- 1931 — став до ладу і випустив перший трактор Харківський тракторний завод.
- 1938 — німецькі війська ввійшли на територію Чехословаччини.
- 1949 — у Пекіні проголошено створення Китайської Народної Республіки.
Церковне свято сьогодні 1 жовтня
1 жовтня православна церква вшановує пам'ять двох мучениць – Софії та Ірини, що жили в Єгипті в 3 столітті. Вони були страчені за часів імператора Авреліана. Їхні мощі згодом були перенесені Костянтином Великим в Царгород.
Що не можна робити цього дня
- Цього дня не варто хизуватися перед іншими своїми успіхами та досягненнями, а також просити у Господа більше, ніж вам необхідно.
- Сьогодні не варто лінуватись, адже потрібно робити заготівлі на зиму, збирати гриби, сушити ягоди тощо.
- Не можна прибирати павутину, якщо ви її помітили. Нехай плететься далі, адже вона знаменує теплу погоду.
Прикмети на 1 жовтня
За народним календарем сьогодні – день Ірини або Арини. В цей час люди вирушали на збирання шипшини, тому що вірили, що саме на Ірину вона набуває надзвичайних лікувальних властивостей. Її активно використовували в народній медицині для приготування вітамінних напоїв, які вживали для зміцнення імунітету. З шипшини також готували різні смачні десерти – повидло, компоти, мармелад. Популярний був чай із плодів горобини і шипшини.
1 жовтня продовжували дівочі посиденьки. Зазвичай поєднували їх із заготівлею капусти на зиму. Заведено було збиратися разом і шинкувати, солити капусту, одночасно радіти, розмовляти, співати пісні.
Спостерігали цього дня за журавлями. Якщо вони починали відлітати у теплі краї, то на Покров чекали перших серйозних морозів. Якщо журавлів видно не було, то вважалося, що до Артем'єва дня жодному морозу не бути.
- Листя на березі не опало – до пізнього снігу.
- Якщо бур'яни дуже високі – до сніжної зими.
- Яка погода цього дня, такою вона буде і 1 квітня.
Іменини 1 жовтня
День ангела (іменини) сьогодні, 1 жовтня, святкують: Аріадна, Аркадій, Борис, Веніамін, Володимир, Іван, Іларіон, Ірина, Костянтин, Михайло, Олексій, Петро, Сергій, Софія.
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