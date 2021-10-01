1 жовтня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

В Україні 1 жовтня відзначають День ветерана.

Який сьогодні день

У п'ятницю, 1 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день вегетаріанства, Міжнародний день людей похилого віку, Міжнародний день музики, Всесвітній день Хабітат або "Міжнародний день житла", Міжнародний день кави, День геронтолога, День CD-плеєра та Всесвітній день какао та шоколаду.

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В Україні цього дня святкують День ветерана, в Тувалу (1978), в Палау (1994), на Кіпрі та у Нігерії (1960) - День Незалежності, в Камеруні - День Об'єднання, у Південній Кореї - День збройних сил, в Азербайджані - День працівників прокуратури.

Пам'ятні дати 1 жовтня

1648 — козацькі полки захопили фортецю Кодак на Запоріжжі.

1661 — в Королівстві Англія відбулися перші перегони на яхтах: король Карл II обігнав свого брата Джеймса.

1727 — на генеральній раді у місті Глухові Данила Апостола обрано гетьманом.

1928 — у СРСР затверджено перший 5-річний план розвитку народного господарства.

1931 — став до ладу і випустив перший трактор Харківський тракторний завод.

1938 — німецькі війська ввійшли на територію Чехословаччини.

1949 — у Пекіні проголошено створення Китайської Народної Республіки.

Церковне свято сьогодні 1 жовтня

1 жовтня православна церква вшановує пам'ять двох мучениць – Софії та Ірини, що жили в Єгипті в 3 столітті. Вони були страчені за часів імператора Авреліана. Їхні мощі згодом були перенесені Костянтином Великим в Царгород.

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Що не можна робити цього дня​​​

Цього дня не варто хизуватися перед іншими своїми успіхами та досягненнями, а також просити у Господа більше, ніж вам необхідно.

Сьогодні не варто лінуватись, адже потрібно робити заготівлі на зиму, збирати гриби, сушити ягоди тощо.

Не можна прибирати павутину, якщо ви її помітили. Нехай плететься далі, адже вона знаменує теплу погоду.

Прикмети на 1 жовтня

За народним календарем сьогодні – день Ірини або Арини. В цей час люди вирушали на збирання шипшини, тому що вірили, що саме на Ірину вона набуває надзвичайних лікувальних властивостей. Її активно використовували в народній медицині для приготування вітамінних напоїв, які вживали для зміцнення імунітету. З шипшини також готували різні смачні десерти – повидло, компоти, мармелад. Популярний був чай ​​із плодів горобини і шипшини.

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1 жовтня продовжували дівочі посиденьки. Зазвичай поєднували їх із заготівлею капусти на зиму. Заведено було збиратися разом і шинкувати, солити капусту, одночасно радіти, розмовляти, співати пісні.

Спостерігали цього дня за журавлями. Якщо вони починали відлітати у теплі краї, то на Покров чекали перших серйозних морозів. Якщо журавлів видно не було, то вважалося, що до Артем'єва дня жодному морозу не бути.

Листя на березі не опало – до пізнього снігу.

Якщо бур'яни дуже високі – до сніжної зими.

Яка погода цього дня, такою вона буде і 1 квітня.

Іменини 1 жовтня

День ангела (іменини) сьогодні, 1 жовтня, святкують: Аріадна, Аркадій, Борис, Веніамін, Володимир, Іван, Іларіон, Ірина, Костянтин, Михайло, Олексій, Петро, Сергій, Софія.

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