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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
4917
Час на прочитання
2 хв

"10-11 класи — це просто жах, там одні дівчата": вчителька з Києва про свою школу

Вчителька стверджує, що проблема вивезення батьками хлопців-старшокласників за кордон нікуди не зникла.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Вчителька відверто розповіла про проблеми українських шкіл

Вчителька відверто розповіла про проблеми українських шкіл / © Pexels

Батьки українських юнаків 10-11 класів продовжують вивозити хлопців за кордон. Тим часом вчителі скаржаться на зменшення навантаженості уроків і відповідно — зменшення зарплати.

Принаймні так відбувається в одній зі шкіл Солом’янського району Києва, стверджує завуч цього навчального закладу в інтерв’ю «Телеграфу».

Вчителька, яка побажала залишитися анонімною, стверджує, що через зменшення кількості учнів чимало класів зливають в один. Таким чином у вчителів кількість годин подекуди скорочується. Тобто скорочується і зарплата, а роботи менше не стає. Педагогиня каже, що чимало вчителів звільняються і йдуть з професії. Головна причина — низькі зарплати і велике навантаження, в тому числі позаурочне.

«У 2024 році я отримувала понад 20 тисяч зарплату, з 2025 — майже 18 тисяч. Навантаження не зменшилось, зменшилось фінансування від держави», — каже завучка.

Також, за її інформацією, деякі школи відмовляють українським дітям за кордоном в дистанційній освіті через перевантаження класів.

«Ви уявіть, що відбувається з дитиною, яка хотіла навчатись в українській школі, перебуваючи за кордоном, а їй відмовили. Це ж не діти самі вирішують поїхати за кордон, це роблять батьки», — додає викладачка.

Також вчителька стверджує, що проблема вивезення хлопців-старшокласників за кордон, через страх ймовірного зниження мобілізаційного віку, нікуди не зникла.

«А 10-11 класи — це ж просто жах. Там одні дівчата. Батьки вивозять своїх синів за кордон масово, залишаються лише ті, у кого немає грошей або ті, у кого в родині військові…», — резюмує викладачка.

Раніше у МОН запевнили, що вивозити 17-річних юнаків за кордон через мобілізацію безпідставно.

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Дата публікації
Кількість переглядів
4917
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