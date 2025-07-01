Вчителька відверто розповіла про проблеми українських шкіл / © Pexels

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Батьки українських юнаків 10-11 класів продовжують вивозити хлопців за кордон. Тим часом вчителі скаржаться на зменшення навантаженості уроків і відповідно — зменшення зарплати.

Принаймні так відбувається в одній зі шкіл Солом’янського району Києва, стверджує завуч цього навчального закладу в інтерв’ю «Телеграфу».

Вчителька, яка побажала залишитися анонімною, стверджує, що через зменшення кількості учнів чимало класів зливають в один. Таким чином у вчителів кількість годин подекуди скорочується. Тобто скорочується і зарплата, а роботи менше не стає. Педагогиня каже, що чимало вчителів звільняються і йдуть з професії. Головна причина — низькі зарплати і велике навантаження, в тому числі позаурочне.

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«У 2024 році я отримувала понад 20 тисяч зарплату, з 2025 — майже 18 тисяч. Навантаження не зменшилось, зменшилось фінансування від держави», — каже завучка.

Також, за її інформацією, деякі школи відмовляють українським дітям за кордоном в дистанційній освіті через перевантаження класів.

«Ви уявіть, що відбувається з дитиною, яка хотіла навчатись в українській школі, перебуваючи за кордоном, а їй відмовили. Це ж не діти самі вирішують поїхати за кордон, це роблять батьки», — додає викладачка.

Також вчителька стверджує, що проблема вивезення хлопців-старшокласників за кордон, через страх ймовірного зниження мобілізаційного віку, нікуди не зникла.

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«А 10-11 класи — це ж просто жах. Там одні дівчата. Батьки вивозять своїх синів за кордон масово, залишаються лише ті, у кого немає грошей або ті, у кого в родині військові…», — резюмує викладачка.

Раніше у МОН запевнили, що вивозити 17-річних юнаків за кордон через мобілізацію безпідставно.