10-11 вересня в Києві – перша конференція Української кіноакадемії та вручення кінопремії “Золота Дзиґа”

У Києві 10-11 вересня відбудеться перша щорічна конференція Української кіноакадемії, в межах якої пройде вручення Восьмої Національної кінопремії “Золота Дзиґа”.

Про це повідомляють організатори заходу.

Мета конференції – надати можливість широкому загалу дізнатися більше про українське кіно, його історію, сьогодення та перспективи, а також згуртування української кіноіндустрії. Це нова платформа для обговорення актуальних питань розвитку українського кінематографа, місце для зустрічі та спілкування представників різних галузей кіноіндустрії задля налагодження співпраці та обміну досвідом.

Основний фокус дводенної конференції – обговорення практичних та фінансових аспектів виробництва, дистрибуції та аналізу кейсів від українських кінематографістів. Учасники заходу говоритимуть, зокрема, про інвестиції в кіно, альтернативні джерела фінансування та партнерства, розберуть кроссекторальні кейси і нададуть максимально багато прикладних знань для кінематографістів-початківців.

Конференція Української кіноакадемії завершиться церемонією вручення Восьмої Національної кінопремії “Золота Дзиґа”.

“Формуючи програму конференції, ми фокусувалися на тому, щоб створити можливість зустрічі з колегами в професійному середовищі, де можна обговорити практичні питання і тенденції ринку, інвестиції в кіно, нові партнерства. А також – просто побачитися наживо і, звісно, дізнатися імена переможців “Золотої Дзиґи”. Для панелей ми зібрали надзвичайно цікаву програму, основний напрямок якої – практичні кейси та аналіз досвіду колег, – говорить Голова правління Української кіноакадемії Ольга Бесхмельниціна.

“Ми дуже вдячні Українському культурному фонду за можливість започаткувати важливий для української кіноіндустрії захід – Щорічну конференцію Української кіноакадемії. Ця конференція має потенціал стати потужною платформою для обміну досвідом, ідеями та пошуку шляхів розвитку нашого сектору”, – додає виконавча директорка Української кіноакадемії Анна Мачух.

Перша конференція Української кіноакадемії пройде 10-11 вересня в кінотеатрі “Планета Кіно” (ТРЦ DREAM yellow, Оболонський просп., 1Б).

Повна програма конференції буде оголошена незабаром. Конференція відбудеться за підтримки Українського культурного фонду. Головний медіапартнер – “1+1 Україна”. Офіційний партнер – AMO Pictures. Інформаційні партнери — 1+1 media та Київстар ТБ.

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