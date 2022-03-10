10 березня із Сум "зеленим коридором" виїхали понад 12 тис. людей (фото)

Люди виїжджали власним транспортом та автобусами.
10 березня під час евакуації мирного населення із Сум "зеленим коридором" виїхали 2664 автомобілі, 54 – автобуси.
Усього понад 12 тис людей. Це – колони з Краснопілля, Тростянця та обласного центру.
Про це повідомляє пресслужба МВС України.
10 березня із «Сумма зеленая» 2664 автомобиля, 54 автобуса. Усього понад 12 тис людей. Це — колони з...Опубликовано Четверг , 10 березня 2022 р.
Рятувальники упродовж дня надавали активну допомогу громадянам, які бажали виїхати.
Нагадаємо, з Ізюма Харківської області виїхали понад 40 автобусів з евакуйованими людьми.
За останні два дні з зон бойових дій в Україні гуманітарними коридорами вдалося вивезти понад 60 тис. мирних людей.