Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
10 березня із Сум "зеленим коридором" виїхали понад 12 тис. людей (фото)

10 березня із Сум "зеленим коридором" виїхали понад 12 тис. людей (фото)

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
10 березня із Сум "зеленим коридором" виїхали понад 12 тис. людей (фото)

Автобуси чекають на можливість евакуювати людей / Telegram-канал Олега Синєгубова

Люди виїжджали власним транспортом та автобусами.

10 березня під час евакуації мирного населення із Сум "зеленим коридором" виїхали 2664 автомобілі, 54 – автобуси. 

Усього понад 12 тис людей. Це – колони з Краснопілля, Тростянця та обласного центру.

Про це повідомляє пресслужба МВС України. 

10 березня із «Сумма зеленая» 2664 автомобиля, 54 автобуса. Усього понад 12 тис людей. Це — колони з...

Опубликовано Четверг , 10 березня 2022 р.

Рятувальники упродовж дня надавали активну допомогу громадянам, які бажали виїхати. 

Нагадаємо, з Ізюма Харківської області виїхали понад 40 автобусів з евакуйованими людьми.

За останні два дні з зон бойових дій в Україні гуманітарними коридорами вдалося вивезти понад 60 тис. мирних людей.
 

© ТСН.ua
ТСН.ua
Наступна публікація