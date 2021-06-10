10 червня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

10 червня — кілька свят. Також, цей день запам'ятався цікавими подіями і днями народження відомих людей.

Що святкують у цей день

Всесвітній день морозива

10 червня у світі святкують День морозива. Цього дня воно з'явилося у масовому продажу.

На думку істориків, перші холодні ласощі винайшли понад п’ять тисяч років тому у Давньому Китаї. Ними смакувала імператорська родина. До складу тодішнього морозива входило молоко, фрукти, лід та сік. У вафельній скляночці морозиво почали подавати від 1896 року, до цього його їли з паперових тарілочок.

Найпопулярніше морозиво у світі ванільне — понад 33%, шоколадне — всього 19%.

Хто сьогодні святкує іменини

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Гнат, Денис, Дмитро, Захар, Микита, Микола, Макар, Павло.

Яке православне (християнське) свято сьогодні

Вознесіння Господнє

Цього дня Ісус Христос вознісся на небеса після зустрічі зі своїми учнями через 40 днів після Великодня. Він благословив їх мандрувати світом та проповідувати Євангеліє. А також сповістив, що незабаром зійде на них Дух Святий. Тоді ж до присутніх з'явилися два ангели та проголосили, що Христос через час так само знову прийде на землю видимим чином, щоб судити живих і мертвих.

Прикмети і традиції

Традиції:

Цього дня люди випікали обрядове печиво у формі драбинок, "щоб було по чому Ісусові дістатися до неба". Такий ритуальний хлібець носили на могилки, щоб таким чином пом'янути померлих.

До цього дня намагалися повністю обсіятися, бо через десять днів буде Трійця. Оскільки свято припадало на розпал праці в полях, цього дня потрібно було їсти яйця і таким чином умилостивити польових духів на добрий врожай.

Напередодні Вознесіння сповідувалися та причащалися.

Прикмети:

Якщо птахи літають низько, то незабаром почнуться дощі.

Якщо день спокійний, то буде хороший врожай.

Вагітні після спілкування з красивою жінкою народять здорового і міцного малюка.

Що не можна робити сьогодні

Великим гріхом вважається працювати в цей день, треба присвятити його спілкуванню з рідними та близькими, молитися про їх здоров'я.

10 червня в історії

978 — князь Володимир сів на київський престол.

1793 — у Парижі створено перший у світі публічний зоопарк.

1907 — французькі інженери брати Люм'єр винайшли спосіб друку кольорових фотографій, які планували використовувати для виробництва кольорового кіно.

1909 — пасажирський корабель "Славонія", який зазнав катастрофи біля Азорських островів, уперше у світі використав сигнал SOS.

1934 — при НКВС УСРР створено Головне управління виправно-трудових таборів і трудових поселень (українське відділення ГУЛАГу).

1936 — у СРСР створена кіностудія "Союзмультфільм"

1943 — угорець Ласло Біро винайшов кулькову ручку.

1964 — у Москві відкритий пам'ятник Тарасові Шевченку.

1967 — СРСР розірвав дипломатичні відносини з Ізраїлем (були відновлені лише в 1991).

1999 — у результаті несподіваного марш-кидка російські війська зайняли військовий аеропорт Приштини (Автономний край Косово і Метохія,Союзна Республіка Югославія) на кілька годин раніше прибуття туди військ НАТО.

Хто з відомих людей народився в цей день

1865 — Фредерік Кук, американський дослідник, який заявляв, що першим у світі досяг Північного полюса.

1911 — Петро Юхимович Вескляров, український актор театру та кіно, телеведучий («дід Панас»).

1921 — Філіп, герцог Единбурзький, чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II.

1922 — Джуді Гарленд, американська акторка й співачка

1945 — Наталія Дубровська, українська акторка театру та кіно, Заслужена артистка України.

1951 — Василь Шкляр, український письменник і політичний діяч, "батько українського бестселера".

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1965 — Олексій Плотніков, український вчений-економіст і політик.

1976 — Андрій Шевченко, український журналіст і політик .

1987 — Олександр Стоянов, український артист балету, прем'єр Національної опери України.

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