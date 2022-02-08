10 фактів про суцільну любов харків'ян до "Металіста" — ЗМІ

Понад 80% з 2,8 млн жителів Харкова та області вважають себе вболівальниками синьо-жовтих.

Армія вболівальників харківського "Металіста" становить близько 5 мільйонів людей у самому Харкові та області, в Україні та у світі — підрахували журналісти "Вечірнього Харкова". Вони оцінили активність уболівальників на клубних та фанатських онлайн-платформах, у соцмережах та групах у месенджерах, а також на основі відвідуваності матчів, популярності телевізійних та онлайн-трансляцій.

Докази народної любові до "Металіста" журналісти навели у цифрах та фактах:

Понад 80% із 2,8 млн жителів Харкова та області сказали соціологам, що вважають себе вболівальниками синьо-жовтих.

Подивитися домашні матчі "Металіста", який грає поки що в першій лізі, на стадіон приходить в середньому 35 тис. осію. Це у 9 разів більше, ніж на ігри всіх клубів української Прем'єр-ліги разом узятих!

За успіхами "жовто-синіх" на офіційних інтернет-майданчиках клубу стежать 230 тис. людей. А динаміка приросту онлайн-аудиторії "Металіста" вже до літа дозволить йому похвалитися стабільною "цифровою аудиторією" 0,5 млн. чол.

Третина всіх харківських студентів із 300 тисяч тих, хто навчається у харківських вишах, за даними університетських студкомів, вболівають за "Металіст", і щонайменше 50 тисяч регулярно ходять на стадіон.

У "Металіста" найбільше органічної фанатської підтримки у сучасних медіа – 30 Instagram сторінок, 15 Telegram-каналів плюс фанатські сайти та спільноти.

З моменту "повстання з попелу" нового "Металіста" у травні 2021 року офіційний клубний YouTube-канал набрав майже майже 5 млн переглядів. І навіть у часи зимового футбольного міжсезоння нещодавній поєдинок жовто-синіх із одеським "Чорноморцем" на неофіційному турнірі Winter Cup 2022 дивилися майже 160 тис. уболівальників.

Тобто "Металіст" показує яскраву захопливу гру, а українські вболівальники у відповідь палко підтримують улюблений клуб, причому не лише на Харківщині.

"Як би ми, харків'яни не ревнували, але за "Металіст" вболівають не тільки в нашому місті та регіоні, — пишуть журналісти, які спробували підрахувати незліченну армію вболівальників лідера першої ліги з величезними амбіціями. — За неофіційними експертними оцінками, успіхами "Металіста" радіють, загалом, близько 5 млн людей в Україні та світі — харківська діаспора і просто люди, які люблять гарний футбол та сміливі клуби".