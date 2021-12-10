10 грудня: який сьогодні день, прикмети, традиції, День ангела, що не можна робити

10 грудня: який сьогодні день, прикмети, традиції, День ангела, що не можна робити

До Нового року залишився 21 день.

Який сьогодні день

У п'ятницю, 10 грудня, в світі відзначають День прав людини, Всесвітній день футболу, День Нобеля та Міжнародний день захисту прав тварин.

10 грудня в світі відзначають День захисту прав тварин / Getty Images

У США цього дня святкують День штату Міссісіпі, у Таїланді - День Конституції, в Аргентині - День соціального працівника, в Намібії - Національний день жінок.

Пам'ятні дати 10 грудня

1520 — Мартін Лютер привселюдно спалив папську буллу Exsurge Domine про відлучення його від церкви у Віттенбергу.

1637 — козацькі війська під проводом Павла Бута зазнали поразки від поляків біля містечка Боровиця.

1768 — у Великій Британії засновано Королівську Академію Мистецтв, найбільш впливову та авторитетну Асоціацію художників Великої Британії.

1817 — Міссісіпі став 20-м штатом США. Його назва у перекладі з мови індіанців означає "Велика річка".

1901 — у Стокгольмі вручені перші Нобелівські премії.

1948 — Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини (10 грудня відзначається як День прав людини).

1953 — вийшов 1-й номер журналу "Playboy".

1960 — почалося будівництво нафтопроводу "Дружба".

1981 — американський журнал The New England Journal of Medicine опублікував замітку про нове захворювання, яке призвело до загибелі 95 чоловік, в основному поміж гомосексуалів. Пізніше недуг отримав назву "синдром набутого імунодефіциту" (СНІД).

1999 — Панамський канал перейшов під юрисдикцію Панами (раніше був під юрисдикцією Сполучених Штатів).

Церковне свято сьогодні 10 грудня

10 грудня правосавна церква відзначає свято на честь одного з найбільш шанованих у православ'ї образів - ікони Пресвятої Богородиці, яка називається "Знамення". На ній зображується образ Божої Матері з піднятими молитовно руками і зображенням Немовляти на грудях.

Вперше про чудеса, творені іконою, стало відомо у 12 столітті, коли війська князя Андрія Боголюбського взяли в облогу Великий Новгород. За переказами, на третю ніч облоги архієпископ Новгородський почув голос, який велів йому винести з церкви Спаса Преображення ікону Пресвятої Богородиці та обнести нею фортечну стіну. Одна зі стріл, випущених ворогами, вразила лик Божої Матері, і з її очей полилися сльози. В цей час вороже військо охопило жах, бійці кинули зброю і стали спішно відходити від міста. Незабаром після цієї події у Новгороді встановили святкування на честь ікони.

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Цього дня православна церква також вшановує пам'ять святого Романа. Йому молилися про позбавлення безпліддя. Цей преподобний, який мав дар чудотворення, допоміг свого часу багатьом жінкам народити дітей.

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Що не можна робити цього дня

Не можна в’язати або шити.

Не можна впускати у будинок старих, немічних і бідних. Після цього можуть початися хвороби і бідність.

Прикмети і традиції на 10 грудня

Від Знамення на Русі завжди чекали чогось особливого, сподівалися побачити знаки, що вказують на долю, або хоч прикмети на погоду. Люди уважно дивилися в зоряне небо, придивлялися до польоту птахів та поведінки звірів, стежили за хмарами, слухали вітер. Говорили також, що якщо на світанку цього свята стати обличчям до північного вітру, то він занесе всі біди та смутку.

До знаку всі риби повинні були сховатися у вирах, приготуватися до зимівлі, тому рибалка у цей час вважалася безперспективною.

Якщо на небі зірки яскраво горять, то буде мороз, тьмяно – відлига.

Багряна зоря – до сильного вітру.

Корови сопуть і пирхають – до морозу.

Ліс сильно шумить або горобці весело цвірінькають – до потепління.

Якщо в грудні зловилася щука з ікрою, то квітень буде дощовим.

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Іменини 10 грудня

День ангела (іменини) сьогодні, 10 грудня, святкують: Арсеній, Ганна, Георгій, Дмитро, Іван, Макар, Максим, Микола, Наум, Павло, Параска, Степан, Терентій, Тимофій.

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