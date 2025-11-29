10 годин під завалами: на Київщині врятували кошеня, яке постраждало через удар РФ

Врятоване кошеня на Київщині / © ДСНС

У Київській області врятували кошеня, яке опинилося у пастці під час удару РФ. Пухнастик майже 10 годин перебував під плитою перекриття.

Про це повідомляють ДСНС.

Деталі

Рятувальники працювали на місці удару по селищу Хотів, де внаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу було частково зруйновано приватний житловий будинок, рятувальники виявили під завалами налякане кошеня.

«Тваринка майже десять годин залишалася під важкою плитою перекриття, не маючи можливості вибратися самостійно. Під час розбору конструкцій рятувальники почули тихе нявкання та оперативно визначили місце, де могло перебувати кошеня», — розповіли у ДСНС.

Повільно та виважено фахівці ДСНС підійняли фрагмент плити та створили безпечний простір для порятунку. Кошеня було налякане, та, на щастя, неушкоджене. Його дістали з-під уламків й передали місцевим мешканцям.

ДСНС продовжує працювати на місці руйнування, ліквідовуючи наслідки чергового підступного удару Росії.

Нагадаємо, вночі 29 листопада армія РФ обстріляла Київщину. На жаль, загинула людина.

«У власному будинку загинула жителька Фастівського району Боярської громади, 1952 року народження. Станом на зараз травмованих зафіксовано у п’яти районах області. Серед потерпілих — жінки та чоловіки різного віку», — йдеться у повідомленні відомства.

Попередньо, через атаку РФ постраждало 14 осіб.