10-годинна кривава атака по Дніпру та "прильоти" під Києвом: де РФ влаштувала терор сьогодні (фото, відео)

Атака на Дніпро 25 квітня

У ніч на 24 квітня російські війська завдали чергового масованого удару по Україні. Під ударом ворога опинилися Харків, Херсон, Одещина та Київщина. Але найбільша атака відбулася на Дніпро. Росіяни били по місту понад 10 годин і зруйнували під’їзд багатоповерхівки. Є загиблі.

ТСН. ua зібрав все, що відомо про нову масовану атаку ворога.

Дніпро: найбільша атака за всю війну

У ніч на 25 квітня російські війська завдали удару по Дніпру, внаслідок чого зафіксовано влучання у чотирьохповерховий будинок.

На момент публікації новини було відомо, що з-під завалів дістали тіла трьох загиблих.

Під завалами ще можуть перебувати 5 людей. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються.

Ще 22 людини дістала поранень, зокрема 9-річна дитина.

Крім будинків, ворог у Дніпрі завдав удару і по АЗС. Там зайнялася пожежа.

Вранці у Дніпрі знову лунади вибухи. Місто під атакою перебувало понад 10 годин. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко наголосив, що це — одна з наймасованіших атак на містоза всю війну.

Що зараз відбувається у Дніпрі

Докладніше про те, що зараз відбувається у Дніпрі розповіла наша кореспондентка Ольга Павловська.

За її словами, росіяни і далі атакують місто, вибухи лунають один за одним. Є наслідки на понад десяти локаціях у різних районах Дніпра. Оборонці неба збивають ворожі дрони, проте небезпека триває. Ворог бив і ракетами, і безпілотниками по місту усю ніч.

Зруйновано частину чотириповерхівки, чимало житлових будинків. Тридцятьох людей вивели рятувальники, зокрема, й пʼятьох дітей. Під завалами ще можуть бути люди. П’ятеро не виходять на звʼязок. Також понівечено підприємства.

Харків

У ніч проти 25 квітня російські війська завдали масованого комбінованого удару по Харкову. Росіяни запустили на місто 6 «Іскандерів» та дрони.

За словами мера Ігоря Терехова, у Харкові двоє постраждалих від ранкового удару дроном — один з них півторарічний хлопчик.

Одещина

Росіяни також не залишили у спокої і Одеську область. Там ударні дрони атакували житлову забудову та припортову територію. Внаслідок атаки двоє людей постраждало.

Міністр розвитку громад Олексій Кулеба уточнив, що на Одещині вночі під час виходу з порту судно під прапором Панами, яке працювало на перевалці контейнерних вантажів, зазнало атаки ворожих дронів.

Унаслідок удару на борту сталося загоряння. Екіпаж самостійно ліквідував пожежу. Люди не постраждали. Судно продовжило рух.

Чернігівщина

У ніч проти 25 квітня російські війська атакували Ніжин — важливий вузол залізничних та автомобільних шляхів і друге за величиною місто обласного значення Чернігівщини.

За інформацією від ОВА, двоє чоловіків загинули: одному було 30 років, іншому — 60. 54-річного чоловіка ушпиталили з уламковими пораненнями. Постраждала жінка старшого віку.

Київщина

Важка і неспокійна ніч була і для Київщини. За інформацією голови Київської ОВА Миколи Калашника, у Білоцерківському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, складські та виробничі приміщення.

Також ворог пошкодив приміщення та спецтехніку загону ДСНС. Обійшлося без постраждалих серед мирного населення.

Інші регіони

Миколаївщина

Внаслідок нічної масованої атаки пошкоджено ЛЕП в Миколаївському районі. Наразі знеструмлено шість населених пунктів. Електрики вже ведуть роботи з відновлення. Постраждалих немає.

Херсон

Також від самого ранку російські окупанти атакували Корабельний район міста. До лікарні доставлено 60-річну жінку, 62-річний і 57-річний чоловіки, яких атакував російський дрон.

Крім того, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Херсонської громади. Внаслідок російських атак у Херсонській громаді 2 людей загинули, 14 — отримали поранення.