10-годинний удар по Дніпру: з-під руїн будинку дістали перші тіла

Удар по Дніпру 25 квітня / © Дніпропетровська ОВА

З-під завалів чотириповерхівки у Дніпрі, куди сьогодні завдала удару Росія, рятувальники дістали тіла загиблих.

Про це передає Дніпропетровська ОВА.

Станом на 09:53 ще одне тіло дістали рятувальники з під завалів будинку у Дніпрі. Кількість загиблих збільшилася до трьох.

© Дніпропетровська ОВА

«Тіла двох загиблих людей дістали рятувальники з-під руїн будинку у Дніпрі, понівеченого ударом росіян», — йдеться в повідомленні.

Імовірно, під завалами ще можуть перебувати 5 людей. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються.

Також 21 людина дістала поранень. Медики надають усім необхідну допомогу.

Як додає «Суспільне», речник ДСНС Дніпропетровщини Сергій Ковтонюк уточнив, що під завалами будинку ймовірно можуть перебувати люди, тому рятувальники розбирають зруйновані частини вручну.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко наголосив, що це — одна з наймасованіших атак на місто за всю війну.

У Дніпропетровській ОВА уточинили, що атака на Дніпро триває 10 годин.

Зауважимо, що на момент публікації новини атака на Дніпро продовжувалася.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 25 квітня, росіяни завдали масованого удару по Україні.

Зокрема, під атаку потрапили Одеська область, Дніпро, Харків і Біла Церква.