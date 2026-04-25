ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1684
Час на прочитання
1 хв

10-годинний удар по Дніпру: з-під руїн будинку дістали перші тіла

Через атаку росіян на Дніпро пошкоджений 4-поверховий будинок, де обвалився під’їзд. Там є загиблі.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Удар по Дніпру 25 квітня

Удар по Дніпру 25 квітня

З-під завалів чотириповерхівки у Дніпрі, куди сьогодні завдала удару Росія, рятувальники дістали тіла загиблих.

Про це передає Дніпропетровська ОВА.

UPD

Станом на 09:53 ще одне тіло дістали рятувальники з під завалів будинку у Дніпрі. Кількість загиблих збільшилася до трьох.

«Тіла двох загиблих людей дістали рятувальники з-під руїн будинку у Дніпрі, понівеченого ударом росіян», — йдеться в повідомленні.

Імовірно, під завалами ще можуть перебувати 5 людей. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються.

Також 21 людина дістала поранень. Медики надають усім необхідну допомогу.

Як додає «Суспільне», речник ДСНС Дніпропетровщини Сергій Ковтонюк уточнив, що під завалами будинку ймовірно можуть перебувати люди, тому рятувальники розбирають зруйновані частини вручну.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко наголосив, що це — одна з наймасованіших атак на місто за всю війну.

У Дніпропетровській ОВА уточинили, що атака на Дніпро триває 10 годин.

Зауважимо, що на момент публікації новини атака на Дніпро продовжувалася.

Удар по Україні 25 квітня

Нагадаємо, сьогодні вночі, 25 квітня, росіяни завдали масованого удару по Україні.

Зокрема, під атаку потрапили Одеська область, Дніпро, Харків і Біла Церква.

Коментарі (0)
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
1684
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie