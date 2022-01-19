10 хвилин сидів в ополонці: на Водохреще нацгвардійцям довелося силою витягати українця з води (відео)

10 хвилин сидів в ополонці: на Водохреще нацгвардійцям довелося силою витягати українця з води (відео)

Він довго не хотів одягатися, а нижня частина його тіла посиніла.

В Івано-Франківську нацгвардійцям довелося силою витягати із води місцевого мешканця, який більше 10 хвилин просидів у річці на Водохреще.

Відео інциденту 19 січня опублікувало видання "Галка".

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За словами очевидців, п'яний чоловік прийшов до водойми, зайшов у воду та сидів там. Люди радили йому вийти на берег, бо це небезпечно для здоров'я, але він не слухався. Небайдужі попросили допомоги у нацгвардійців, які були поряд.

Чоловіка силою витягли із води та передали медикам. Він довго не хотів одягатися, а нижня частина його тіла посиніла.

Нагадаємо, що у Києві на Водохреще чоловіки вчинили бійку на Оболонській набережній. "Моржі" з'ясовували стосунки, поки священник читав молитву.

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