10 квітня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 10 квітня, в православному календарі день пам’яті преподобного Іларіона. Був відомий як святий, який отримав від Господа дар зцілення та чудотворення. Міг викликати дощ, коли була засуха, наповнювати сітки рибалок рибою, коли вона погано ловилася. А ще відганяв диких тварин та зцілював хвороби.

Окремо слід сказати про його дар вигнання бісів з людини. 754 року преподобний Іларіон постраждав під час нападу на церкву. Деяких ченців схопили, інших відіслали на далекі острова. А були й ті, кого довго мучили, а потім вбили.

Церковне свято 10 квітня — день пам'яті Євстратія Печерського

Жив Євстратій в Києві в XI столітті і був досить багатою людиною. Якось вирішив він роздати все своє майно біднякам і піти в обитель святого Антонія. 1096 року під час нападу половців потрапив у полон. Разом з 50-ма іншими бранцяи був проданий у рабство в Херсонесі.

Там всіх християн переконували зректися своєї віри, але вони були непохитними. Тоді їх почали морити голодом і мучити тортурами. Всі бранці загинули, а Євстратій вижив. За це його прибили цвяхами до хреста, пронизали тіло мечем, а потім кинули в море.

Прикмети 10 квітня

Народні прикмети 10 квітня / Фото: pixabay.com

Кішка уві сні ховає ніс у лапки — буде похолодання.

Сонце сходить у яскраво-червоних відтінках — чекайте на дощ.

На верхівках дерев сидять і кричать сороки на швижке потепління.

Що завтра не можна робити

Цього дня не можна лаятися біля водойм чи оскверняти їх. Також краще не ставитися погано до домашньої птиці, тому що можна відлякати свою удачу. Не думайте відмовляти в допомозі, тому що будете мати потребу в грошах.

Що можна робити завтра

10 квітня слов'яни починали вже забирати зимові речі, предмети побуту, інструменти і ховати їх на літо. Звичайно перед цим все приводити в порядок. Починає активно розпускатися мати-й-мачуха, тому селяни починали збирати її для лікувальних настоїв.

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