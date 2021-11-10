10 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

10 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Тиждень, на який випадало 10 листопада, в народі почали називати П’ятницький.

Який сьогодні день

У середу, 10 листопада, в світі відзначають Всесвітній день науки, Всесвітній день молоді та Міжнародний день бухгалтера.

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В Панамі цього дня святкують День першого проголошення незалежності країни від Іспанії, у Бразилії - Національний день пшениці, в Аргентині - День традицій, у Туреччині - День пам'яті Ататюрка, у США - День народження морської піхоти, в Індонезії - День героїв, у Данії - День Санкт-Мортена, в Азербайджані - День перемоги.

Пам'ятні дати 10 листопада

1764 - Катерина ІІ скасувала гетьманство, передав всю повноту влади у Гетьманщині президенту Малоросійської колегії Петру Рум'янцеву.

1928 - у Києві відкритий будинок-музей Тараса Шевченка.

1970 — Запущено космічну станцію "Луна-17", яка за тиждень здійснила посадку на Місяць і доставила перший радянський самохідний пристрій "Місяць-1".

1993 - в Україні заборонені всі воєнізовані недержавні організації.

1994 - Ірак признав незалежність Кувейту.

Церковне свято сьогодні 10 листопада

10 листопада православна церква святкує день святої Параскеви, християнської великомучениці, яка жила у 3 столітті у Малій Азії.

Як свідчить переказ, Параскева народилася в сім'ї багатого сенатора, але вже в юності вирішила вести аскетичне життя. Коли імператор Діоклетіан почав гоніння на християн, святу Параскеву схопили, піддали жорстоким мукам і обезголовили.

Прізвисько П'ятниця — переклад імені Параскєва (батьки назвали дочку так, бо шанували п'ятницю — день хресних страждань Господніх). Крім того, шанування Параскеви поєдналося з культом слов'янського божества П'ятниці — покровительки жінок та матерів. Якщо іменини святої випадали на п'ятий день тижня, це вважалося особливим святом. У будь-якому разі тиждень, на який припадав день Параскеви, називали П'ятницьким тижнем.

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Що не можна робити цього дня​​​

Жінкам цього дня не можна тяжко працювати, прясти, прясти, ткати і прати білизну.

Дівчатам не можна голову мити і чесатися, не можна співати і сміятися.

У п’ятницю утримувалися від подружніх обов’язків, щоб діти не народилися каліками.

П’ятниця вважається днем нещасливим для роботи на городі, для початку нової справи. Не можна сіяти, орати й сапати, щоб не було граду

Остерігаються цього дня щось віддавати або позичати, щоб “не віддати щастя”.

Прикмети на 10 листопада

Цього дня готували будинок до зими, вичищали стійла. Існувала традиція під назвою "лляні оглядини", за якою селяни вихвалялися одне перед одним, показуючи льон-первак. Дівчата, таким чином, демонстрували хлопцям, наскільки хороші вони господині.

Колись парубки постували на Параскеву П’ятницю, щоб знайти собі гарну й хазяйновиту жінку. Дівчата — щоб вдало вийти заміж. “П’ятінка, моя матінка, допоможи хоч ти, щоб мені заміж піти”. Дівчата просили у Параскеви П’ятниці, щоб не був чоловік питущим, щоб були діти непитущі. Для цього заносили в церкву льон або матерію, дарували рушник на ікону.

Листя з вишні 10 листопада ще не опало – сніг, навіть якщо він випав, то скоро розтане.

Хто багато сміється цього дня, той потім, згідно з прикметами, буде довго плакати. Тому люди на Параскеву намагалися поводитися стримано.

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Іменини 10 листопада

День ангела (іменини) сьогодні, 10 листопада, святкують: Арсеній, Ганна, Георгій, Дмитро, Іван, Макар, Максим, Микола, Павло, Степан, Тимофій.

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