10 листопада – який завтра день, яке свято, прикмети, традиції, іменини

10 листопада 2021 року – середа. В цей день виходить перша версія браузера Firefox, а в США Bruce Springsteen & The E Street Band випускають 5-томний альбом з основними хітами.

До Нового року залишається 51 день.

Яке завтра свято в Україні і світі

10 листопада в світі відзначається Міжнародний день вишивальниць. Його започаткували зовсім недавно – в 2013 році. А дата обрана зовсім не випадково. Саме в цей день вшановують пам’ять святої Параскеви Іконійської, яка вважається покровителькою праці вишивальниць.

Життя Параскеви Іконійської вкрите таємницями. Існує легенда, що вона народилася в дуже багатій та набожній родині. Її батьки поважали п’ятницю, яка була днем Господніх страждань. Саме тому свою дитину вони назвали Параскева-Пятниця. З ім’ям святої пов’язують чимало традицій і звичаїв. Простий народ дуже любив Параскеву, тому її ікони обов’язково були в кожному домі.

10 листопада Міжнародний день вишивальниць

Особливо любили святу вишивальниці. Навіть існувала традиція приносити до храму відрізок льону і покривати ним образи Параскеви.

Також відзначається День кіберпсихології – науки, яка вивчає вплив сучасних технологій на людину, встановлює залежності між користувачами та пристроями. Останні роки вона досить швидко розвивається. Вважається, що основні досягнення у цій галузі були зроблені за останні 15 років. Проте сама дисципліна виникла набагато раніше – на початку 80-х років минулого століття.

В цей день прийнято вітати всіх, хто причетний до вивчення інтернету та комп’ютерного середовища. Кіберпсихологія допомагає вченим зрозуміти, як сучасні технології впливають на психологічні процеси (мотивування, емоційна поведінка, наміри, засмученість).

У різних країнах світу відзначається Всесвітній день кератоконуса (World Keratoconus Day). Це незапальне складне захворювання рогівки ока, коли вона набуває конусної, а не сферичної, форми. Основними спонсорами цього дня є освітня програма Інституту ока Гевіна Герберта, Національний фонд кератоконусу і Каліфорнійський університет в Ірвіні. 10 листопада проводяться різноманітні заходи, які допомагають розповсюдити інформацію про кератоконус в світі, підвищити обізнаність людства про це захворювання, захистити пацієнтів з такою проблемою.

Кожного року відзначається і Міжнародний день патології (International Pathology Day). Подію запровадили в 2014 році під керівництвом Королівського коледжа патологів RCPath, щоб відзначити чималий вклад працівників лабораторій та патологічних служб.

Основні спонсори події: Британське товариство гематології і Sonic Healthcare UK. В цей день проводяться конференції, на яких вивчаються сучасні технології, перспективи використання штучного інтелекту та інноваційні засоби в даній області. На честь свята організовують круглий стіл, в якому приймають участь лікарі, професори, вчені і консультанти з різних країн.

10 листопада Міжнародний день бухгалтерії

Весь світ святкує Міжнародний день бухгалтерії. Його посвятили дню, коли була опублікована книга Луки Пачолі “Все про арифметику, геометрію і пропорції”, в якій можна знайти чимало інформації про бухгалтерську справу. Саме Пачолі вважають батьком бухгалтерії.

Свято було створено в 1972 році і носило назву День бухгалтерської кар’єри, проте через чотири роки її змінили на більш сучасну. Бухгалтерія, як професія, існує вже біля 6 тисяч років. Перші її представники були ще за часів Стародавнього Єгипту. В Україні Міжнародний день бухгалтерії відзначають рідко, так як існує окреме національне свято, яке припадає на 16 липня.

В світі відбувається також святкування Всесвітнього дня науки за мир і розвиток (World Science Day for Peace and Development), який започаткували на Всесвітній науковій конференції, що проходила 1999 року в Будапешті. Але офіційно свято запровадили на генеральній конференції ЮНЕСКО в 2001 році.

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Важливою місією цього дня є інформування суспільства щодо вагомої ролі науки в житті людини, посилення уваги до наукової діяльності, заохочення до використання світових досягнень. З цієї причини проходить чимало різних заходів, які допомагають простим людям більше дізнатися про відкриття в різноманітних наукових галузях.

У світі відзначають Всесвітній день молоді, який був запроваджений на честь заснування в Лондоні Всесвітньої організації демократичної молоді (10 листопада 1945 рік). Щорічно цього дня проводять фестивалі. Перший пройшов в 1947 році.

Пам’ятні дати 10 листопада

10 листопада 2020 року в Америці схвалюють лікування COVID-19 препаратом на основі антитіл

В цей день рік тому президент США Джо Байден обговорює умови співпраці з європейськими лідерами щодо України, в Мінцифрі запускають англомовну версію “Дія.Бізнес”, а в Америці схвалюють лікування COVID-19 препаратом на основі антитіл.

Календар важливих подій в Україні та світі за 10 листопада:

1764 рік – скасовано гетьманство указом Катерини II;

1926 рік – в Берліні було відкрито Український науковий інститут;

1928 рік – будинок-музей Тараса Шевченко відкрито у Києві;

1970 рік – запуск космічної станції “Луна-17”, яка висадилася на поверхню Місяця через один тиждень;

1975 рік – Генеральна асамблея ООН прирівняла поняття “сіонізм” і “расизм”;

1993 рік – Софіївський собор в Києві було захоплено групою сектантів “Біле братство” з метою масового самогубства на честь проголошення “кінця світу”;

2004 рік – за результатами першого туру виборів Президента України 39,87% набрав Віктор Ющенко;

2004 рік – виходить перша версія браузера Firefox, який за 100 днів свого існування став однією з найбільш вживаних програм з відкритим кодом;

2009 рік – було запущено перший гідроагрегат Дністровської ГАЕС.

Яке завтра церковне свято

День пам'яті святої і великомучениці Параскеви П'ятниці

10 листопада православні християни відзначають день пам’яті святої і великомучениці Параскеви П’ятниці. Народилася в Іконії (Мала Азія) в III столітті в християнській родині. Після смерті своїх батьків вела тихе і скромне життя, постійно молилася і опікувалася над знедоленими. Численні люди, дивлячись на її богоугодне життя, наверталися до Християнської віри. Через це на неї розлютилися жерці, які кинули її до в’язниці.

В той час до Іконії прибув новий намісник імператора, який повинен був мучити християн. До нього привели Параскевію, яка відразу визнала свою віру. За це її довгий час жорстоко карали. Свята жінка не витримала тортур.

Серед народу великомучениця Параскева дуже шанувалася. На її честь будували храми, які називали П’ятницями. На іконах вона зображується високою і суворою, з сяючим вінком на голові. Згідно з церковними віруваннями Параскева була покровителькою худоби і полів. Її ікони часто ставили в хаті, щоб в сім’ї панували благополуччя і щастя. Також до Параскеви прийнято молитися, якщо потрібно захистити домашню худобу від хвороби чи смерті.

Католицька церква згадує 10 листопада святого Льва I, який був 45-м папою Римським (з 440 до 461 року).

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 10 листопада

Які завтра іменини: Максим, Іван, Геогрій, Афанасій, Микола, Арсеній, Наум, Кузьма, Нестор, Терентій, Степан (Стефан), Анна (Ганна), Параскева (Параска), Неоніла.

Талісманом людей, народжених 10 листопада, є гірський кришталь. Чарівний самоцвіт, який відрізняється сліпучим блиском. Він допомагає людині досягти гармонії та прикликати в життя успіх. Цікавий факт – в давнину люди вірили, що кришталь є водою, яка перетворилася у лід за допомогою особливої магії. Тому камінь використовували для створення різноманітних прикрас. А ось в Древньому Китаї з кришталя робили лупи та окуляри.

В цей день народилися:

1759 рік – німецький драматург і поет Фрідріх Шиллер;

1903 рік – український поет-лірик Терентій Масенко;

1913 рік – український поет Геннадій Брежньов;

2006 рік – український баскетболіст Дмитро Губерук.

Що не можна робити в цей день

Наші пращури вважали, що в цей день не можна прясти. А от шити дозволялося, тому ввечері дівчата традиційно збиралися за вишивкою і вели розмови. Існувала думка, що якщо в цей день помолитися святій Параскеві, то скоро вийдеш заміж.

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Також були й інші заборони:

якщо багато сміятися цього дня, потім прийдеться плакати, тому люди намагалися не веселитися;

заборонялося мити підлогу, інакше після смерті будете валятися в помиях;

щоб не накликати нещастя, намагалися в цей день не чистити димохід;

10 листопада вагітні жінки не давали в борг грошей, адже з ними віддавалося щастя малюка в чужі руки;

не варто було мити посуд, голову та купатися.

Взагалі робили все, аби менше контактувати з водою.

Народні прикмети і традиції

10 листопада ранішній туман означає, що скоро буде відлига

Серед наших предків існувало чимало прикмет:

дивилися, який сьогодні день: якщо на деревах тримається іній, скоро буде морозно;

місяць оточений колом – чекайте на бурю;

ранішній туман означає, що скоро буде відлига;

поки на вишні тримається листя, зима не прийде;

якщо в цей день побачити білку, значить, буде потепління.

На Параскеву П’ятницю парубки намагалися поститися. Вважалося, що так можна отримати хазяйновиту і вродливу дружину. Дівчата ж просили: “П’ятінка, моя матінка, допоможи хоч ти, щоб мені замуж піти”. Також молилися, щоб чоловік попався непитущий.

До XX століття в українців існувала особлива традиція “годувати” Параскеву. В цей день господиня прикрашала стіл новою білою скатертиною і ставила розведений мед (канун). А потім протягом всього року кожної п’ятниці залишала кашу, ложку і хліб-сіль.

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