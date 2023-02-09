10 лютого — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 10 лютого, в православному календарі — день пам’яті преподобного Єфрема Сирина. Народився він у Месопотамії та виховувався у великій повазі до Господа. Ще в ранньому віці пішов до пустелі, де почав вести чернечий спосіб життя. Саме за це Бог наділив Єфрема даром премудрості — будь-які його промови були настільки солодкими, що народ не міг їх не слухати.

Цікаво, що цей дар був уготований Єфрему від дитинства. Батьки його якось побачили сон, в якому на язику їхнього сина розпустилися квітучі гілки та піднялися до самих небес. Такий самий сон бачив один зі старців, коли Єфрем вже жив у пустелі. Небожитель шукав чоловіка, якому можна було б передати сувій зі Священним Писанням.

Народився Єфрем тоді, коли правив імператор Костянтин Великий, і дожив до Феодосія Великого. За своє життя він зміг здійснити чимало богоугодних діянь, врятував тисячі душ, а потім мирно помер.

На його честь 10 лютого в народі святкують Єфремів день.

Церковне свято 10 лютого — день пам'яті Єфрема Печерського

В молодому віці він служив у князя Ізяслава. Але через кілька років йому набридло мирське життя, тому він прийняв постриг і пішов жити до Антонієвої печери. Згодом подорожував до Константинополя і проводив там подвижницьке життя в одній з обителей.

Незабаром викликали його до Києва та поставили єпископом Переяславським. За час свого правління прославився Єфрем як благочестива людина, яка не шкодувала ні сил, ні грошей для допомоги нужденним. Наприклад, він сам брав участь у будівництві лікарні з безкоштовним лікуванням. Помер 1098 року.

Прикмети 10 лютого

Народні прикмети 10 лютого / Фото: Pexels

якщо 10 лютого сильний вітер — весь рік буде холодним і сирим;

низько по землі стелиться дим — чекайте на снігопад;

якщо вбити в будинку комаху — можна розлютити домовика;

піти цього дня на риболовлю — до багатого улову.

Що завтра не можна робити

Цього дня православна церква забороняє лаятися, сваритися, лихословити. Тому наші предки намагалися жити в мирі, пробачати один одному невеликі непорозуміння.

Що можна робити завтра

Цього дня було заведено особливо ретельно прибирати в оселі. А дівчата намагалися багато дивитися у дзеркало після полудня, щоб надовго залишатися молодими і красивими.

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