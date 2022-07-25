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10 приватних ВНЗ України, де абітурієнти з окупованих територій зможуть безплатно навчатися

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10 приватних ВНЗ України, де абітурієнти з окупованих територій зможуть безплатно навчатися

Фото: pixabay.com

Розповідаємо у яких вищих навчальних закладах України зможуть безкоштовно здобувати вищу освіту діти з тимчасово окупованих територій

Безоплатне навчання жителі окупованих територій можуть отримати у таких ВНЗ:

  1. Львівському медичному фаховому коледжі "Медик" (м. Львів).
  2. Львівському медичному фаховому коледжі "Монада" (м. Львів).
  3. Арт-академії сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі (м. Київ).
  4. Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна" (м. Київ).
  5. Європейському університеті (м. Київ).
  6. Київському міжнародному університеті (м. Київ).
  7. Міжнародному науково-технічному університеті імені Юрія Бугая (м. Київ).
  8. Національній академії управління (м. Київ).
  9. Українському гуманітарному інституті (м. Буча).
  10. Міжнародному гуманітарному університеті (м. Одеса).

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