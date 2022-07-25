10 приватних ВНЗ України, де абітурієнти з окупованих територій зможуть безплатно навчатися

Розповідаємо у яких вищих навчальних закладах України зможуть безкоштовно здобувати вищу освіту діти з тимчасово окупованих територій
Безоплатне навчання жителі окупованих територій можуть отримати у таких ВНЗ:
- Львівському медичному фаховому коледжі "Медик" (м. Львів).
- Львівському медичному фаховому коледжі "Монада" (м. Львів).
- Арт-академії сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі (м. Київ).
- Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна" (м. Київ).
- Європейському університеті (м. Київ).
- Київському міжнародному університеті (м. Київ).
- Міжнародному науково-технічному університеті імені Юрія Бугая (м. Київ).
- Національній академії управління (м. Київ).
- Українському гуманітарному інституті (м. Буча).
- Міжнародному гуманітарному університеті (м. Одеса).
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