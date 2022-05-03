10 продуктів, які краще не їсти зранку

Не завжди звичний нам сніданок можна назвати корисним. Дієтологи назвали, що не можна їсти зранку. І в переліку опинилося 10 продуктів. Які саме - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Певні продукти не варто вживати натщесерце зранку, якщо ви хочете бути здоровими і запобігти розвитку деяких захворювань. Адже від того, як людина починає свій день і що вона їсть, багато в чому залежить її самопочуття, а також настрій. Що не можна їсти зранку, якщо ви хочете правильно харчуватися?

Білий хліб

Дуже поширеною стравою на сніданок можна назвати тост. Однак практично вся його харчова цінність зникає після того, як на нього намастити солодке варення або джем. А тому зранку краще замініть звичний тост з білого хліба на мультизерновий шматочок з нежирним маслом, сиром та авокадо.

Сухий сніданок

Часто люди вибирають на сніданок саме пластівці. Їх не потрібно готувати, а тому процес споживання їжі не займає багато часу. Однак зернові культури для сухих сніданків проходять довготривале оброблення, а тому містять невелику кількість цільного зерна, а ось цукру та інших шкідливих домішок там досить багато. Щоденне вживання пластівців може призвести до діабету, ожиріння та серцевих захворювань.

Кава

Кава - один з напоїв, що не можна пити зранку / pixabay.com

Якщо ви п'єте каву натщесерце, вона може лише нашкодити вашому здоров'ю. Не можете відмовитися від цього напою? Щоб шлунок не був пустим, обов'язково з'їжте ще щось.

Ароматизовані йогурти

Виробники додають у ці продукти велику кількість підсилювачів смаку та аромату, а також підсолоджувачів і цукру. Звичайно, такий склад зовсім не корисний для вашого здоров'я, а тому краще замініть ароматизовані йогурти звичайним грецьким без цукру та додайте до нього невелику кількість ягід.

Кекс

Такий вибір аж ніяк не можна назвати кращим за звичайне тістечко. Кекси зазвичай виготовляють з рослинної олії, великої кількості цукру та рафінованого борошна. А ще десерт люблять посипати шоколадною стружкою чи цукровою пудрою. Якщо ви не хочете нашкодити своєму здоров'ю, краще відмовитися від такого сніданку.

Млинці

Ще один дуже популярний варіант сніданку, який не можна назвати корисним. Незважаючи на те, що в млинцях багато білка, до їхнього складу також входить рафіноване борошно, яке, за словами дослідників, може сприяти розвитку ожиріння та діабета.

Смузі

Що не можна їсти зранку? Смузі - не найкращий варіант / pixabay.com

Багато хто вносить цей напій до переліку корисних, а тому часто готує його зранку. Але для сніданку це не найкращий варіант через велику кількість цукру. Через це рівень цукру в крові може значно зростати.

Батончик з мюслі

Такі смаколики здаються корисними, але лише на перший погляд. Насправді в їхньому складі всього 1-3 г клітковини, а ось цукру - дуже велика кількість. І це робить їх поганим вибором для сніданку. Окрім цього нутріціологи наголошують, щоденне споживання батончиків з мюслі натщесерце може викликати запалення в організмі.

Фруктові соки з упаковки

В магазинних напоях дуже мало саме соку, а ось цукру в їхньому складі достатньо. А тому вони можуть викликати ожиріння, діабет, різноманітні хронічні захворювання.

Пончики

Ці смаколики люблять за їх неповторний смак. Однак потрібно розуміти, що в одному пончику близько 400-500 калорій, а також приблизно 30 г рафінованого цукру. Якщо вживати їх натщесерце, це може спровокувати різкий стрибок рівня глюкози, що стане причиною сонливості в денний час.