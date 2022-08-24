10 продуктів, які можуть підвищити рівень кератину в організмі

Кератин - тип структурного білка, який міститься в нігтях, шкірі та волоссі. Спеціалісти рекомендують додавати добавки з кератином, щоб запобігти випадінню волосся, покращити текстуру шкіри та підтримати здоров'я. Але також є деякі продукти, які допомогають підвищити рівень кератину в організмі. Читайте про них в матеріалі ТСН.ua.

Як пишуть в Heathline, є деякі продукти, щоденне вживання яких допоможе значно збільшити кількість кератину в вашому тілі. Як наслідок цього ви отримаєте здоровішу шкіру та волосся, міцніші нігті та значно покращене загальне самопочуття.

Яйця

Щоб природним шляхом посилити вироблення кератину, найкраще додати в раціон саме яйця. Вони є джерелом біотину - важливої поживної речовини, яка бере участь у синтезі кератину в людському організмі. Лише в одному звареному яйці міститься 10 мікрограм біотину, а це 33% від добової норми.

Також виробленню кератину сприяє яєчний білок. Окрім цього, яйця містять рибофлавін, селен, вітаміни B12 та А.

Цибуля

Цибулю можна використовувати не лише для додавання смаку до наших страв. Вона також допомагає посилити синтез кератину. В ній міститься особливо багато N-ацетилцистеїну. Це рослинний антиоксидант, який в людському організмі перетворюється на L-цистеїн. Дана амінокислота є компонентом кератину.

Також в цибулі міститься фолієва кислота - цей мікроелемент дуже важливий для підтримання здоров'я волосяних фолікул.

Лосось

В одній порції лосося (85 г) міститься близько 17 г білка. А ще ця риба є чудовим джерелом біотину, який потрібен організму для вироблення кератину. Особливо багато цієї поживної речовини міститься в консервованому лососі - у 85 грамах близько 17% добової норми.

Також лосось відрізняється високим вмістом омега-3 жирних кислот. Вони корисні не лише для серцево-судинної системи, але й допомагають покращити зовнішній вигляд волосся, нігтів і шкіри.

Солодка картопля (батат)

Батат - не лише дуже яскравий овоч із цікавим смаком. Він дуже поживний, а ще допомагає організму виробляти більше кератину. В бататі особливо багато каротиноїдів провітаміну А (наприклад, бета-каротину), які в організмі перетворюються на вітамін А. Цей вітамін потрібен для синтезу кератину, а тому дуже важливий для нашого волосся та нігтів.

А ще в кожній порції солодкої картоплі багато марганцю, калію, вітамінів С та B6.

Насіння соняшнику

Насіння соншяшнику ситне, ароматне та дуже смачне. Але окрім цього воно також є чудовим джерелом біотину і білка, які потрібні для синтезу кератину. З'їдаючи щодня лише 1/4 склянки (35 г), ви отримаєте близько 7 г білка і 2,6 г біотину.

А ще насіння соняшнику багате іншими поживними речовинами і мікроелементами - мідь, селен, вітамін Е, пантотенова кислота тощо.

Манго

Манго - смачний спосіб додати до свого раціону велику кількість поживних речовин. Одночасно, цей екзотичний фрукт підтримує синтез кератину в організмі. Зокрема, він наповнений провітаміном А (який перетворюється на вітамін А в нашому організмі), фолієвою кислотою і вітаміном С. Всі вони потрібні для здоров'я шкіри, нігтів та волосся.

Часник

Часник, як і цибуля, також може похвалитися великою кількістю N-ацетилцистеїну, який в організмі перетворюється на L-цистеїн. Ця амінокислота міститься в кератині.

Одне з досліджень показало, що екстракт часнику може захистити клітини кератиноцитів, які відповідають за вироблення кератину в людському тілі. Також він захищає від негативного впливу ультрафіолету.

Також були проведені дослідження на тваринах та у пробірках, які довели - часник допомагає швидше загоювати рани та боротися з мікробними інфекціями. А ще він сповільнює старіння.

В часнику міститься багато інших корисних речовин: вітаміни С та B6, марганець.

Капуста кале

Вона є чудовим джерелом провітаміну А, який необхідний організму для підтримки синтезу кератину. Також в ній багато вітаміну С - це водорозчинна поживна речовина, яка може подвоюватися як антиоксидант. Він також бере участь у створені колагену. Це білок, який підтримує структуру, міцність і еластичність шкіри.

Яловича печінка

Цей продукт - одне із найбільш концентрованих джерел біотину. А тому він є прекрасним вибором, якщо ви хочете збільшити вироблення кератину без вживання спеціальних добавок.

Лише в 85 г вареної яловичої печінки міститься 31 мікрограм біотину, а це 103% від добової потреби.

Також в яловичій печінці містяться вітаміни і мінерали, зокрема, фолієва кислота, вітамін B12, залізо і рибофлавін.

Морква

В моркві міститься велика кількість провітаміну А. В одній склянці нарізаного овоча (128 г) міститься понад 100% добової норми цієї поживної речовини.

Також в моркві багато вітаміну С, який потрібен для синтезу колагену, щоб ваше волосся, нігті та шкіра залишалися здоровими. Цей овоч допомагає швидше загоювати рани та полегшує запалення в організмі.

В моркві, крім того, містяться вітамін B6, біотин, вітамін K1 та калій.