10-річний хлопчик на Закарпатті відрубав собі палець сокирою: чи вдалося лікарям його пришити

10-річний хлопчик на Закарпатті відрубав собі палець сокирою: чи вдалося лікарям його пришити

Хлопчик допомагав батькам рубати дрова, як сталося нещастя.

На Закарпатті 10-річний хлопчик відрубав собі сокирою великий палець руки. Дитину терміново госпіталізували до обласної клінічної лікарні, де хірурги оперативно прооперували маленького пацієнта, пришивши відтяту частину тіла.

"Рідкісний випадок для України. У Закарпатській обласній клінічній лікарні ім. А. Новака реплантували палець 10-річному хлопчиковы", - повідомили у четвер, 16 грудня, у пресслужбі лікарні.

За словами завідувача опікового відділення Андрія Погоріляка, нещасний випадок стався в гірському районі Закарпаття.

"10-річний хлопчик, допомагаючи батькам рубати дрова сокирою, відтяв собі повністю великий палець на руці. До нас у відділення дитина була госпіталізована в ургентному порядку близько 21:00", - розповів лікар.

У медзакладі оперативно сформували бригаду медиків, які розпочали оперувати маленького пацієнта.

"Унікальність цієї операції полягала в тому, що треба було оперувати малу дитину, в якої діаметр судин, артерій та вен, які ми мали відновити, становить менше 0,5 мм. Це технічно складні операції, які потребують дуже тонкої роботи від мікрохірургів. Не кожен хірург може бути мікрохірургом, не кожен травматолог їх може виконувати", - пояснив Андрій Погоріляк.

Операція на руці хлопчика тривала близько трьох годин.

"Вона пройшла успішно, ми маємо хороший результат – нам вдалося зберегти дитині великий палець на руці. Зараз йде процес реабілітації, вже видалені металеві конструкції, якими були складені кістки хлопчика, а отже через певний період палець знову зможе повноцінно виконувати функцію руки", - поділився результатом роботи медик.

Хлопчику пришили відрізаний палець, фото / Закарпатська обласна клінічна лікарня

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