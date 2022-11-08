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10-річний хлопчик на Одещині підстрелив свого 11-річного друга з батьківського пістолета

Автор
Оксана РудаОксана Руда
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10-річний хлопчик на Одещині підстрелив свого 11-річного друга з батьківського пістолета

Фото: pixabay.com

Хлопчик вистрелив в 11-річного товариша та поранив його в підборіддя.

В Одеській області 10-річний хлопчик вистрелив у свого 11-річного друга з пневматичного пістолета. Інцидент стався в Подільському районі.

Про це сьогодні, 8 листопада, повідомили у пресслужбі поліції Одеської області.

Як розповіли правоохоронці, батько дозволив сину гратися пістолетом. Це призвело до того, що менший за віком хлопчик під час гри зі зброєю вистрелив в 11-річного товариша та поранив його в підборіддя. У потерпілого – незначні травми.

З хлопчиком, який вирішив побешкетувати зі зброєю, а також з його батьками, ювенальні поліцейські провели розмову. Окрім цього щодо батьків правоохоронці склали адміністративні матеріали через халатність яких травмувалась дитина. 

Нагадаємо, в окупованому Херсоні двоє хлопчиків знайшли гранатомет, який вистрілив в їхніх руках.

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Дата публікації
Перегляди
608
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