10-річного хлопчика, якого шукали дві доби, знайшли мертвим на Закарпатті: що відомо про трагедію

В Тисі виявили тіло 10-річної дитини / © ДСНС

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На Закарпатті понад дві доби тривали пошуки 10-річного хлопчика в річці Тиса. Вранці 24 червня неподалік села Тросник рятувальники виявили та підняли з річки тіло дитини.

Про це повідомили в ДСНС.

Хлопчика віднесло течією поблизу села Гетиня. Тіло дитини знайшли неподалік села Тросник — приблизно за чотири кілометри від місця зникнення.

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До пошукової операції 24 червня залучили 22 рятувальників, шість одиниць техніки, три човни та безпілотник. Також до робіт долучилися водолази з Івано-Франківської та Хмельницької областей від Мобільного рятувального центру швидкого реагування «Львів» ДСНС України.

«Тіло дитини передано працівникам правоохоронних органів. Обставини трагічної події встановлюються», — йдеться в повідомленні.

В Тисі виявили тіло 10-річної дитини / © ДСНС

В Тисі виявили тіло 10-річної дитини / © ДСНС

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