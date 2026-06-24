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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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10-річного хлопчика, якого шукали дві доби, знайшли мертвим на Закарпатті: що відомо про трагедію

Пошуки дитини на Закарпатті, на жаль, завершилися трагедією. Хлопчика, якого віднесло течією річки Тиса, знайшли неподалік одного із сіл Берегівського району.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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В Тисі виявили тіло 10-річної дитини

В Тисі виявили тіло 10-річної дитини / © ДСНС

На Закарпатті понад дві доби тривали пошуки 10-річного хлопчика в річці Тиса. Вранці 24 червня неподалік села Тросник рятувальники виявили та підняли з річки тіло дитини.

Про це повідомили в ДСНС.

Хлопчика віднесло течією поблизу села Гетиня. Тіло дитини знайшли неподалік села Тросник — приблизно за чотири кілометри від місця зникнення.

До пошукової операції 24 червня залучили 22 рятувальників, шість одиниць техніки, три човни та безпілотник. Також до робіт долучилися водолази з Івано-Франківської та Хмельницької областей від Мобільного рятувального центру швидкого реагування «Львів» ДСНС України.

«Тіло дитини передано працівникам правоохоронних органів. Обставини трагічної події встановлюються», — йдеться в повідомленні.

В Тисі виявили тіло 10-річної дитини / © ДСНС

В Тисі виявили тіло 10-річної дитини / © ДСНС

В Тисі виявили тіло 10-річної дитини / © ДСНС

Нагадаємо, на Одещині десятирічну Софію Потьомкіну, яка плавала на надувному колі, вітром віднесло у відкрите море. Дитина приїхала на узбережжя на відпочинок разом зі своєю прабабусею.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1113
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