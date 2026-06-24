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10-річного хлопчика, якого шукали дві доби, знайшли мертвим на Закарпатті: що відомо про трагедію
Пошуки дитини на Закарпатті, на жаль, завершилися трагедією. Хлопчика, якого віднесло течією річки Тиса, знайшли неподалік одного із сіл Берегівського району.
На Закарпатті понад дві доби тривали пошуки 10-річного хлопчика в річці Тиса. Вранці 24 червня неподалік села Тросник рятувальники виявили та підняли з річки тіло дитини.
Про це повідомили в ДСНС.
Хлопчика віднесло течією поблизу села Гетиня. Тіло дитини знайшли неподалік села Тросник — приблизно за чотири кілометри від місця зникнення.
До пошукової операції 24 червня залучили 22 рятувальників, шість одиниць техніки, три човни та безпілотник. Також до робіт долучилися водолази з Івано-Франківської та Хмельницької областей від Мобільного рятувального центру швидкого реагування «Львів» ДСНС України.
«Тіло дитини передано працівникам правоохоронних органів. Обставини трагічної події встановлюються», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Одещині десятирічну Софію Потьомкіну, яка плавала на надувному колі, вітром віднесло у відкрите море. Дитина приїхала на узбережжя на відпочинок разом зі своєю прабабусею.