10 років чекав на удачу: в Києві чоловік зірвав джекпот та став мільйонером

Понад 10 років грав у лотерею — і зрештою виграв. У Києві чоловік зірвав джекпот у 1,57 млн грн і вже знає, на що витратить гроші.

У Києві чоловік зірвав джекпот Української національної лотереї та разом із додатковими призами отримав 1 577 248 гривень. Щасливий білет він придбав у кіоску «Лотерея» за 150 грн.

Про це повідомило видання Українська національна лотерея.

Розіграш відбувся 5 серпня. Випали кульки з номерами 8, 20, 21, 28 та 40 — саме ця комбінація принесла киянину головний виграш у 1,57 млн грн. Крім того, ще три його варіанти дали додаткові суми:

  • 08 16 21 28 40 — 4 номери: 6 328 грн;

  • 08 16 20 28 35 — 3 номери: 885 грн;

  • 08 17 19 38 40 — 2 номери: 35 грн.

У підсумку він отримав загалом 1 577 248 гривень.

Переможець зізнався, що грав у лотерею понад десять років і завжди обирав числа самостійно. Його улюбленим було число 8, яке він регулярно включав у свої комбінації.

«Я не вірю в забобони чи щасливі числа. Це лотерея — тут головну роль грає випадок. Але чим більше комбінацій, тим більше шансів», — зазначив переможець.

Дізнався про перемогу він одразу після оприлюднення результатів о 23:00. Спершу зберігав новину в таємниці, а вже наступного дня повідомив родині. За роки гри він вигравав лише невеликі суми.

Частину виграшу киянин планує витратити на купівлю автомобіля, а решту — інвестувати у нові білети. Його мета амбітна — зірвати джекпот, який нині сягає 29 мільйонів гривень.

Нагадаємо, чоловік виграв у лотерею 167 млн доларів і наступного дня потрапив до в’язниці.

