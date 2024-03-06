10 років під російською окупацією: скільки кримських татар перебувають в ув'язненні

Відомо про 125 кримських татар, яких незаконно утримують у в'язницях півострова або в РФ за політичними мотивами.

Росія всі 10 років окупації чинить насильницькі викрадення та незаконні затримання жителів незаконно анексованого Криму. Деякі політв'язні уже навіть відбули увесь 8-9 річний термін і повернулися додому.

Про це інформує FREEДОМ.

За інформацією видання, відомо про 125 кримських татар, яких незаконно утримують у в'язницях півострова або в РФ за політичними мотивами. Загалом в окупованому Криму за політичними мотивами до в’язниці потрапили 208 осіб.

Наприклад, блогер й активіст громадського руху “Кримська солідарність” Сейран Салієв був незаконно арештований в жовтні 2017 року. У 2020 році військовий суд у Ростові-на-Дону (Росія) засудив Салієва до 16 років позбавлення волі.

У грудні 2023 року російські силовики провели незаконний обшук у будинку імама Ізмаїла Юрдамова – старійшини кримського села Джума-Елі (Привітне) і затримали чоловіка.

"Постукали додому, сказали, що поліція. Дали час, щоб одягнутися, і зайшли. Нічого не пояснювали. На всі запитання відповідали, що скоро вам усе пояснять", – розповіла Гульсум, дочка Ізмаїла Юрдамова.

За останні 10 років правозахисники зафіксували понад 5 тис. випадків порушень прав людини на окупованому півострові, переважно щодо кримських татар.

Раніше повідомлялося, що Росія незаконно етапує на свою територію кримськотатарських політв'язнів.

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