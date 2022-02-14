10 років збирав, а поліція забрала: на Тернопільщині у викладача допризовної підготовки вилучили арсенал зброї

Триває розслідування інциденту.
У Чортківському районі Тернопільської області у викладача з допризовної підготовки поліція вилучила арсенал зброї.
Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.
До поліції надійшло повідомлення про те, що викладач допризовної підготовки може зберігати вдома зброю. Під час перевірки правоохоронці знайшли у помешканні чоловіка близько двох тисяч набоїв, кілька карабінів, нарізну рушницю, гранату, порох та комплектуючі частини до різних моделей зброї.
Поліції він розповів, що збирав свою колекцію майже 10 років. Частину зі зброї він знайшов у лісі.
"Усе вилучене поліцейські направили на експертизу в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. За незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами чоловік відповідатиме у суді відповідно до статті 263 Кримінального кодексу України. Триває слідство", - повідомили в поліції.
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