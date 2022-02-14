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10 років збирав, а поліція забрала: на Тернопільщині у викладача допризовної підготовки вилучили арсенал зброї

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10 років збирав, а поліція забрала: на Тернопільщині у викладача допризовної підготовки вилучили арсенал зброї

ГУ Національної поліції в Тернопільській області

Триває розслідування інциденту.

У Чортківському районі Тернопільської області у викладача з допризовної підготовки поліція вилучила арсенал зброї. 

Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області. 

До поліції надійшло повідомлення про те, що викладач допризовної підготовки може зберігати вдома зброю. Під час перевірки правоохоронці знайшли у помешканні чоловіка близько двох тисяч набоїв, кілька карабінів, нарізну рушницю, гранату, порох та комплектуючі частини до різних моделей зброї. 

© ГУ Національної поліції в Тернопільській області
ГУ Національної поліції в Тернопільській області

Поліції він розповів, що збирав свою колекцію майже 10 років. Частину зі зброї він знайшов у лісі. 

"Усе вилучене поліцейські направили на експертизу в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. За незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами чоловік відповідатиме у суді відповідно до статті 263 Кримінального кодексу України. Триває слідство", - повідомили в поліції. 

© ГУ Національної поліції в Тернопільській області
ГУ Національної поліції в Тернопільській області

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