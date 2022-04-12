10 російських кораблів затримали в порту Одещини: майно приблизно на 800 млн грн націоналізують

Власники намагались незаконно вивезти судна з України.

Слідчі ДБР разом із морською охороною та Держприкордонслужбою завадили вивезти з України 8 російських вантажних суден та 2 танкери, які перебували в акваторії порту Одещини на профілактичних ремонтних роботах. Кораблі були задіяні у логістичних операціях РФ в акваторії Чорного моря та Дунаю.

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Про це сьогодні, 12 квітня, повідомили у Державному бюро розслідування.

Власники намагались незаконно вивезти кораблі з України, змінивши прапор країни "прописки". Для мінімізації обов’язкових платежів до держбюджету України судна були оцінені у 160 млн грн. За попередніми оцінками, ця сума занижена щонайменше у 5 разів.

11 квітня працівники ДБР передали російські судна на зберігання до Адміністрації морських портів України та подали відповідні матеріали до Одеської обласної військової адміністрації з ініціативою їх націоналізації. Відтепер вони працюватимуть в інтересах України.

Нагадаємо, 176 вагонів з РФ і Білорусі виявили на Прикарпатті, тепер продукцію на майже 265 млн грн передадуть ЗСУ.