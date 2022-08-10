10 серпня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

10 серпня 2022 року – середа. 168-й день війни Росії проти України. 222-й день року. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

10 серпня - Міжнародний день біодизеля. Дата свята була підібрана не випадково. Саме цього дня 1893 року почав працювати двигун, який заправили арахісовим маслом. Головна мета події - привернути увагу людей до розв'язання проблеми забруднення навколишнього середовища шляхом використання екологічного палива.

Також 10 серпня - Міжнародний день влогінга. Влог - самостійний вид інтернет-мистецтва, який характеризується відсутністю шаблонів і підготовки. Зазвичай автори влогів показують, як вони проводять свої дні, що роблять і куди ходять.

А ще 10 серпня - Всесвітній день каліграфії. Каліграфія - мистецтво письма. Сьогодні її використовують в різних дизайнерських концепціях для просування та реклами. Однак виник термін дуже давно. Ще понад 5 тисячоліть тому в Месопотамії.

10 серпня - Всесвітній день лева. Головна мета свята - поширити інформацію про ті проблеми, з якими стикаються представники цього виду та запропонувати шляхи їхнього вирішення.

10 серпня - яке сьогодні свято в церковному календарі

10 серпня - день пам'яті апостолів Прохора, Ніканора, Тимона й Пармена / Фото: commons.wikimedia.org

10 серпня в церковному календарі – день пам'яті апостолів Прохора, Ніканора, Тимона й Пармена. Вони були апостолами від 70 та першими дияконами православної церкви. Про них можна знайти згадки в Святому Письмі. Всі вони померли в різних місцях та в різний час, однак Православна церква звершує пам'ять про них соборно. Тобто в один день.

Пам’ятні дати 10 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 10 серпня:

1512 рік — відбувається морська битва при Санкт-Матьє;

1519 рік — Фернан Магеллан розпочинає своє перше навколосвітнє плавання;

1664 рік — Османська імперія та Священна Римська імперія складають Вашварський мир;

1678 рік — Франція та Нідерланди підписують Німвегенські мирні договори;

1793 рік — Лувр відкривається для публіки;

1819 рік — латиноамериканський борець за незалежність від Іспанії Сімон Болівар займає столицю Колумбії Боготу;

1821 рік — Міссурі стає 24-м штатом США;

1846 рік — на гроші, заповідані англійським хіміком і мінералогом Джеймсом Смітсоном, відкривають першу науково-дослідну установу США — Смітсонівський інститут;

1876 рік — в Онтаріо (Канада) роблять перший у світі міжміський телефонний дзвінок;

1913 рік — Друга Балканська війна закінчується підписанням Бухарестського мирного договору між Болгарією, Румунією, Сербією, Чорногорією і Грецією;

1919 рік — Запорозька група Армії УНР визволяє від більшовиків Вінницю;

1945 рік — Японія оголошує про свою капітуляцію;

1966 рік — у США зупиняють випуск банкноти 2 долари;

1995 рік — українка Інесса Кравець встановлює в Гетеборзі світовий рекорд у потрійному стрибку (15 м 50 см);

2012 рік — набуває чинності Закон про мови Колесніченка-Ківалова, що значною частиною українського суспільства розцінюється як антиукраїнський;

2016 рік — ФСБ Росії заявляє про затримання "групи громадян України", які нібито готували теракти в окупованому Криму, об'єктами яких були критично важливі елементи інфраструктури і життєзабезпечення півострова, а також про загибель одного співробітника ФСБ під час перестрілки.

10 серпня: яке сьогодні народне свято

В народі 10 серпня називали Прохори-Пармени, Прохорів день. Вважали, що торгівля цього дня нещаслива, а тому нічого не продавали і не купували. Також 10 серпня було прийнято не грати весілля, тому що шлюб буде нещасливим.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 10 серпня

Які сьогодні іменини: Прохор, Остап, Никанор, Ірина, Анастасія.

10 серпня народилися:

1737 рік — український живописець, педагог і культурний діяч Антон Лосенко;

1941 рік — український письменник, державний і громадський діяч, дипломат Роман Лубківський.

Погода на 10 серпня

10 серпня в Києві хмарно, зранку дрібний дощ, який послабшає до середини дня, але буде йти до вечора. У Львові похмура погода, вдень дощ з грозою, який ввечері перейде в сильний дощ. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів.

Температура повітря в Києві +21 вдень та +17 вночі. У Львові +21 вдень та +11 вночі. У Харкові +31 вдень та +19 вночі. В Одесі +31 вдень та +21 вночі.