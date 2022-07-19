15 способів використання перекису водню в побуті, про які ви повинні знати

Перекис водню - це універсальний антисептик і дезінфектор, який, напевно, є в кожному будинку. Найчастіше її застосовують для обробки невеликих ран і подряпин. При контакті з пошкодженою поверхнею виділяється атомарний кисень, під впливом якого гинуть усі небезпечні бактерії. Про інші способи застосування перекису водню та використання його дезінфекційних властивостей - в матеріалі ТСН.ua.
- Проти застуди, для знищення вірусів потрібно по три краплі перекису водню закапати у кожне вухо. Цей же метод допомагає позбутися вушної сірки.
- Застосовуйте перекис водню для боротьби з грибками та мікробами, що пошкоджують фрукти й овочі. Перекис змішайте з водою один до одного, розбризкайте суміш на плоди та добре промийте їх. Якщо обробити таким чином продукти, то вони будуть зберігатись в холодильнику довше ніж завжди.
- Для знищення мікробів у повітрі розчиніть перекис у воді - 0,5 л перекису на 3,5 л води та розпорошуйте в повітрі.
- Сумішшю з перекису та води у рівних частинах полощіть рот протягом хвилини, потім прополощіть чистою водою. Цей засіб добре освіжить подих та зробить зуби білими
- При нежиті можна промивати закладений ніс розчином перекису, один ковпачок перекису розчинити в склянці води.
- Щоб видалити мозолі, їх можна розмочити в розчині із рівних частин перекис та теплої води.
- Щоб знищити бактерії на кухонних обробних дошках, потрібно протерти дошку перекисом, потім промити холодною водою.
- Залийте перекис водню в невелику пляшку з пульверизатором та користуйтесь ним для чищення різних поверхонь на кухні
- Щоб відбілити білі речі, додайте склянку перекису водню у розчин для прання.
- Змішайте 4 літри теплої води з 0,5 склянки перекису водню та мийте цим засобом підлогу.
- Перекис водню добре справляється з грибком та цвіллю. У пульверизатор налийте одну частину перекису водню та дві частини води. Побризкайте цю суміш на проблемне місце, залиште на 10 хвилин, потім протріть ганчіркою.
- Пероксидом водню можна мити посуд. Пів склянки перекису влийте у миску з водою, перемийте посуд й ваші тарілки будуть сяяти чистотою.
- Використовуйте пероксид водню для миття туалету. Перекис змішайте з водою один до одного розбризкайте суміш на внутрішню поверхню унітаза та змийте водою
- Зубну щітку занурте на 2 хвилини у 3% розчин перекису водню, щоб знищити бактерії, грибки та віруси на щетинках. Потім добре обполосніть водою.
- Покладіть кухонну губку хвилин на 10 у розчин перекису та води в рівних частинах. Потім прополощіть та висушіть до наступного використання.
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