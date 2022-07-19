Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

15 способів використання перекису водню в побуті, про які ви повинні знати

Дата публікації
Перегляди
748
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
15 способів використання перекису водню в побуті, про які ви повинні знати

Перекис водню

Перекис водню - це універсальний антисептик і дезінфектор, який, напевно, є в кожному будинку. Найчастіше її застосовують для обробки невеликих ран і подряпин. При контакті з пошкодженою поверхнею виділяється атомарний кисень, під впливом якого гинуть усі небезпечні бактерії. Про інші способи застосування перекису водню та використання його дезінфекційних властивостей - в матеріалі ТСН.ua.

  1. Проти застуди, для знищення вірусів  потрібно по три краплі перекису водню закапати у кожне вухо. Цей же метод допомагає позбутися вушної сірки.
  2. Застосовуйте перекис водню для боротьби з грибками та мікробами, що пошкоджують фрукти й овочі. Перекис змішайте з водою  один до одного, розбризкайте суміш на плоди та добре промийте їх. Якщо обробити таким чином продукти, то вони будуть зберігатись в холодильнику довше ніж завжди.
  3. Для знищення мікробів у повітрі розчиніть перекис у воді -  0,5 л перекису на 3,5 л води та розпорошуйте в повітрі.
  4. Сумішшю з перекису та води  у рівних частинах полощіть рот протягом хвилини, потім прополощіть чистою водою. Цей засіб добре освіжить подих та зробить зуби білими
  5. При нежиті можна промивати закладений ніс розчином перекису, один ковпачок перекису розчинити в склянці води.
  6. Щоб видалити мозолі, їх можна розмочити в розчині із рівних частин перекис та теплої води.
  7. Щоб знищити бактерії на кухонних обробних дошках, потрібно протерти дошку перекисом, потім промити холодною водою.
  8. Залийте перекис водню в невелику пляшку з пульверизатором та користуйтесь ним для чищення різних поверхонь на кухні
  9. Щоб відбілити білі речі, додайте склянку перекису водню у розчин для прання.
  10. Змішайте 4 літри теплої води з 0,5 склянки перекису водню та мийте цим засобом підлогу.
  11. Перекис водню добре справляється з грибком та цвіллю. У пульверизатор налийте одну частину перекису водню та дві частини води. Побризкайте цю суміш на проблемне місце, залиште на 10 хвилин, потім протріть ганчіркою.
  12. Пероксидом водню можна мити посуд. Пів склянки перекису влийте у миску з водою, перемийте посуд й ваші тарілки будуть сяяти чистотою.
  13. Використовуйте пероксид водню для миття туалету. Перекис змішайте з водою  один до одного розбризкайте суміш на внутрішню поверхню унітаза та змийте водою
  14. Зубну щітку занурте на 2 хвилини у 3% розчин перекису водню, щоб знищити бактерії, грибки та віруси на щетинках. Потім добре обполосніть водою.
  15. Покладіть кухонну губку хвилин на 10 у розчин перекису та води в рівних частинах. Потім прополощіть та висушіть до наступного використання.

    Читайте також:

 Як заточити ніж підручними засобами: перевірені лайфхаки

Навіщо класти чайний пакетик до унітаза: так роблять досвідчені господині

Наступна публікація