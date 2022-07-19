15 способів використання перекису водню в побуті, про які ви повинні знати

Перекис водню - це універсальний антисептик і дезінфектор, який, напевно, є в кожному будинку. Найчастіше її застосовують для обробки невеликих ран і подряпин. При контакті з пошкодженою поверхнею виділяється атомарний кисень, під впливом якого гинуть усі небезпечні бактерії. Про інші способи застосування перекису водню та використання його дезінфекційних властивостей - в матеріалі ТСН.ua.