10 тисяч за відео з вибаченням: мер Івано-Франківська розповів, як боротиметься з паліями сухостою

10 тисяч за відео з вибаченням: мер Івано-Франківська розповів, як боротиметься з паліями сухостою

Мер пообіцяв виплачувати винагороду із власного бюджету.

В Івано-Франківську виплачуватимуть по 10 тисяч гривень місцевим мешканцям, які спіймають палія сухої трави і запишуть відео з його вибаченням.

Грошову винагороду пообіцяв виплачувати мер міста Руслан Марцінків із власних коштів.

"Я вирішив зі своїх особистих коштів виділити 10 тис. грн першому, хто зловить палія, і той запише відео з вибаченням. Дуже важливо показати цих людей, які палять траву в небезпечний час. Треба боротися жорстко! Тож закликаю до цього і самооборону. Основне – записати відео вибачення перед громадою за паління трави", – сказав Марцінків у своєму відеозверненні в Facebook.

Міський голова зазначив, що саме через паліїв сухостою у вівторок, 22 березня, в частині області довелося вимикати світло. Також він нагадав, що внаслідок спалювання сухої трави на своїй ділянці загинула мешканка Долини.

Нагадаємо, відтепер спалювання сухої трави розцінюється як диверсія - злочин, за який можна отримати покарання у вигляді ув’язнення строком від 10 до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.