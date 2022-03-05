"10 тисяч загиблих. Хлопці - 18, 20 років": Зеленський розповів про втрати російських окупантів

"10 тисяч загиблих. Хлопці - 18, 20 років": Зеленський розповів про втрати російських окупантів

Це солдати, яким навіть не змогли пояснити, за що вони йдуть воювати.

Російська армія не вийшла на заплановані рубежі, але вийшла на майже 10 тисяч убитих російських військових.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу 5 березня.

"10 тисяч – це страшно. Хлопці, 18, 20 років – зовсім молоді, майже діти. Солдати, яким навіть не змогли пояснити, за що вони йдуть воювати. За що і чому вони на чужій землі. 10 тисяч. Росія точно могла б дати всім цим своїм людям щось інше, крім смерті", - сказав він.