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"10 тисяч загиблих. Хлопці - 18, 20 років": Зеленський розповів про втрати російських окупантів

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"10 тисяч загиблих. Хлопці - 18, 20 років": Зеленський розповів про втрати російських окупантів

Скриншот з відео

Це солдати, яким навіть не змогли пояснити, за що вони йдуть воювати.

Російська армія не вийшла на заплановані рубежі, але вийшла на майже 10 тисяч убитих російських військових.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу 5 березня.

"10 тисяч – це страшно. Хлопці, 18, 20 років – зовсім молоді, майже діти. Солдати, яким навіть не змогли пояснити, за що вони йдуть воювати. За що і чому вони на чужій землі. 10 тисяч. Росія точно могла б дати всім цим своїм людям щось інше, крім смерті", - сказав він. 

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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