10 травня 2022 року – цей день в історії / Pexels

10 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

10 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

10 травня 2022 року – вівторок. 76-й день війни Росії проти України. 130-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

10 травня - Всесвітній день руху для здоров'я (World Move for Health). Як відомо рух допомагає продовжити життя, а його відсутність негативно впливає на людський організм. Малорухливий спосіб життя називається гіподинамія. Всесвітній день руху для здоров'я фінансується Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). Він був офіційно запроваджений 10 травня 2003 року, а ініціаторами стали держави-члени ВООЗ. Дата створена задля пропагування фізичної активності, адже вона важлива для добробуту та здоров'я.

Також 10 травня - Всесвітній день боротьби з системним червоним вовчаком. Проводиться від 2004 року щорічно. Системний червоний вовчак - аутоімунне захворювання, яке вражає приблизно 50 людей зі 100 тисяч. В особливій зоні ризику - вагітні жінки, а також жінки віком від 16 до 55 років. Захворювання вражає різні органи - від шкіри до центральної нервової системи. Заразитися системним червоним вовчаком неможливо. Він виникає, коли неправильно працює імунітет.

10 травня - яке сьогодні свято в церковному календарі

10 травня - день пам'яті священномученика Симеона, єпископа Єрусалимського / commons.wikimedia.org

10 травня в церковному календарі – день пам'яті священномученика Симеона, єпископа Єрусалимського. Симон або Симеон - апостол від 70, був єпископом Єрусаливмським та святителем. 40 років він керував Церквою та багато потрудився, проповідуючи Євангеліє. Симеон був родичем Ісуса Христа. Його батько Клеоп був молодшим братом Святого Йосипа Обручника.

107 року Симеон постраждав через свою віру. В той час царював імператор Траян. Донесли якось йому, що єпископ Єрусалимський - то нащадок царя Давида та послідовник і родич Христа, за що його ув'язнили, довго піддавали тортурам, а потім розіп'яли на хресті. Йому тоді було 120 років.

Пам’ятні дати 10 травня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 10 травня:

1881 рік — Румунія стала королівством;

1925 рік — у Києві урочисто відкрили міст імені Євгенії Бош, який побудували за проєктом Євгена Патона;

1940 рік — Невілл Чемберлен подає у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії, а наступним британським прем'єром стає Вінстон Черчилль;

1993 рік — на вершині Евереста одночасно збирається 40 чоловік (9 експедицій), це була рекордна кількість людей на цій горі;

1997 рік — у селі Семашки в Чечні викрадають знімальну групу телекомпанії НТВ на чолі з журналісткою Оленою Масюк;

2017 рік — культовий комікс про походження Бетмена, "Бетмен: Рік перший", виходить українською.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 10 травня

Які сьогодні іменини: Семен, Георгій, Єгор, Микола, Іван, Петро, Павло, Сергій, Марія, Анастасія.

10 травня народилися:

1916 рік — українська художниця Алла Лисянська;

1938 рік — французька акторка Марина Владі;

1956 рік — журналіст, телеведучий Владислав Лістьєв;

1961 рік — український поет і видавець, власник і директор видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га" Іван Малкович.

Погода на 10 травня

10 травня в Києві вранці ясно, але вдень небо вкриється хмарами, без опадів. У Львові зранку небо буде вкрите хмарами, але вдень вони зникнуть, без опадів. У Харкові весь ранок та день хмарна погода, без опадів. В Одесі розпогодиться вранці, без опадів.

Температура повітря в Києві +17 вдень та +7 вночі. У Львові +18 вдень та +5 вночі. У Харкові +13 вдень та +5 вночі. В Одесі +17 вдень та +10 вночі.