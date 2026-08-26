$10 тисяч за фейкову інвалідність: СБУ затримала екснардепа на схемі для ухилянтів

Затримання підозрюваних

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Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили схему ухилення від мобілізації. До неї може бути причетний колишній народний депутат.

Про це повідомляє СБУ.

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Що відомо про справу

Фігурант нібито пропонував військовозобов’язаним за 10 тисяч доларів оформити фіктивну інвалідність, яка дозволила б уникнути призову на військову службу. Для реалізації схеми він планував використати особисті зв’язки в медичних установах Миколаївської області.

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Як встановило слідство, спочатку потенційних «клієнтів» оформлювали на стаціонарне лікування під виглядом діагностування кардіологічних або неврологічних захворювань.

Після виписки вони, за версією правоохоронців, отримували висновки медичної комісії про встановлення третьої групи інвалідності.

Затримання підозрюваних

Правоохоронці задокументували діяльність організатора та затримали його разом із посередником під час отримання другої частини грошей. Йдеться про оплату за оформлення повного пакета фіктивних документів.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом, вчинене групою осіб за попередньою змовою.

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У разі доведення вини фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі триває розслідування. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми та збирають докази їхньої причетності.

Як ми писали, російські спецслужби активізували спроби вбивати українських військових за допомогою так званих «медових пасток». Так, їх заманюють через сайти знайомств і чати, створюючи фейкові акаунти жінок, після чого призначають зустріч у заздалегідь підготовленому місці. Там можуть використовувати вибухівку або отруйні речовини. Від початку 2026 року СБУ запобігла понад 50 таким спробам.

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