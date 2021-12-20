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10 ударів ножем: у Чернігівській області донька жорстоко вбила свого батька

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10 ударів ножем: у Чернігівській області донька жорстоко вбила свого батька

Жінці світить термін.

У Чернігівській області сталося вбивство: донька ножем зарізала свого батька. Чоловік помер на місці події від геморагічного шоку.

Про це повідомили у Прилуцькій міській прокуратурі.

Правоохоронці з’ясували, що між дочкою та її батьком під час спільного розпиття алкогольних напоїв виникла сварка. Під час конфлікту вона взяла ніж та завдала ним чисельні удари в область тулуба батьку: 10 колото-різаних ран грудної клітки та живота з ушкодженням внутрішніх органів. 

В результаті отриманих тілесних ушкоджень він помер на місці події від геморагічного шоку.

Жінку затримали. Їй загрожує до 15 років тюрми.

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Нагадаємо, Верховний суд поставив крапку у резонансному вбивстві на Буковині матері та її 8-річної дочки, яке скоїв її 22-річний син. Решту свого життя хлопець проведе за ґратами.

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