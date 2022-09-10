10 вересня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

10 вересня 2022 року – субота. 199-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилося 112 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

10 вересня - День міста Дніпро. Від 2001 року місто Дніпро святкує свій день народження в другу суботу вересня. На околицях сучасного поселення археологи знайшли стоянки людей, які датуються кам'яним віком, неолітом, часами кочових племен кіммерійців, сарматів та скіфів. Офіційний рік заснування міста Дніпро - 1787 рік. Тоді було розпочато будівництво Преображенського собору.

Також 10 вересня - День міста Вінниця. Святкується щороку в другу суботу вересня. За літописом місто було створене 1363 року. Хоча на цій території здавна жили племена тиверців та уличів, які входили до складу Київської Русі. Пізніше земля увійшла до складу Галицько-Волинського князівства.

А ще 10 вересня - День міста Житомир. Щороку свято припадає на другі вихідні вересня (субота-неділя). Житомир - одне з найстаріших міст Київської Русі, адже датою його заснування вважається 884 рік. Однак, згідно з археологічними дослідженнями, перші поселення на цій території з'явилися ще в бронзову епоху.

10 вересня - День міста Луганськ. Свято завжди припадає на другу суботу вересня. Назва міста походить від назви річки Лугань, адже саме в її долині почали будувати майбутнє місто. Сталося це 14 листопада 1795 року.

Також 10 вересня - День міста Миколаїв. Щороку місто святкує свій день народження в другу суботу вересня. Розташоване воно в місці злиття двох річок за 80 км від побережжя Чорного моря. Перші поселення на цій території з'явилися ще в епоху палеоліту (близько 20 тисяч років тому).

А ще 10 вересня - День міста Каховка. Місто святкує свій день народження в другу суботу вересня. Каховка - районний центр, який розташований у Херсонській області. Офіційно місто було засноване 1791 року Дмитром Куликовським. Однак тут вже стояла на той час фортеця Іслам-Кермен - вона була збудована кримським ханом Менґлі-Гераєм 1492 року.

10 вересня - День міста Ужгород. Це - адміністративний центр Закарпатської області. Історична назва поселення - Унгвар. Перша історична згадка про Ужгород датується 1154 роком. Однак, згідно з археологічними розкопками місто виникло набагато раніше - приблизно у X-початку XI століття.

Також 10 вересня - День фізичної культури і спорту України. Щороку припадає на другу суботу вересня. Дата була встановлена президентом України 1994 року.

А ще 10 вересня - Всесвітній день надання першої медичної допомоги. Його затвердили за ініціативою Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця 2000 року. Цього дня традиційно проводять навчальні заходи з порятунку життя серед громадян, які не мають спеціальної медичної освіти.

10 вересня - День українського кіно. Свято започаткував своїм указом президент України 12 січня 1996 року. Історія кінематографу в Україні починається 1893 року. Тоді Йосип Тимченко, який працював механіком Одеського університету, зібрав перший в світі апарат, що міг знімати і відтворювати кіно.

Також 10 вересня - Всесвітній день запобігання самогубствам. Дата була створена 2003 року за ініціативи Міжнародної асоціації щодо запобіганню самогубств. Патронує подію ООН, а активну підтримку надає ВООЗ. Головна мета цього дня - звернути увагу суспільства на цю нагальну проблему.

А ще 10 вересня - День обміну ідеями (Swap Ideas Day). Заснував це цікаве свято Роберт Берч, який також створив кілька інших дивних подій. Цей день вважається неофіційним святом духу співпраці, коли можна поділитися своїми ідеями та думками, обговорити з колегами, рідними, друзями свою точку зору.

10 вересня - Міжнародний день гінекологічного здоров'я. Свято започаткувала 2001 року Кет Меззілла, яка вилікувалася від онкологічного захворювання піхви і тому, вирішила підтримати тих жінок, які також боряться з подібними проблемами.

Також 10 вересня - Міжнародний день макіяжу. Археологи вважають, що раніше нанесення фарб на тіло та обличчя було частиною маскування або певним ритуалом. Практично всі культури декорували обличчя за допомогою одних і тих самих речовин - крейда, вугілля, хна, рослинні барвники, мінерали, охра.

Яке сьогодні, 10 вересня, церковне свято

10 вересня - день пам'яті святого Августина, єпископа Іппонського / Фото: commons.wikimedia.org

10 вересня в церковному календарі – день пам'яті святого Августина, єпископа Іппонського. На сьомому Вселенському соборі його назвали великим учителем та плодовитим письменником святої Церкви. Народився він 13 листопада 354 року у місті Тагасті (Нумидія). Батьки його походили з шанованого роду, хоча багатими не були. В молодому віці Августин сильно занедужав і попросив отримати хрещення. Однак йому невдовзі стало краще і хрещення відклали.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 10 вересня

Які сьогодні іменини: Арсеній, Агапон, Афанасій, Опанас, Георгій, Веніамін, Григорій, Юхим, Денис, Ігнатій, Іларіон, Захар, Лаврентій, Леонтій, Лук'ян, Нестор, Макар, Павло, Сидір, Феодосій, Федір, Ганна.

Талісманом людини, народженої 10 вересня є жадеїт. В давні часи камінь використовували нарівні з нефритом. В Китаї жадеїт вважався священним каменем. Використовували камінь для лікування хвороб, пов'язаних з нирками.

В цей день народилися:

1854 рік — український підприємець, колекціонер, меценат Іван Терещенко;

1883 рік — український літературний критик, публіцист, політичний діяч, фундатор теорії інтегрального націоналізму Дмитро Донцов;

1885 рік — український біохімік Олександр Палладін;

1894 рік — український письменник, кінорежисер, кінодраматург Олександр Довженко;

1930 рік — український математик, професор, член-кореспондент, академік НАН України Анатолій Скороход;

1939 рік — український учений-хірург, доктор медичних наук, професор Петро Фомін;

1959 рік — український журналіст, редактор і ведучий інформагентства "Вікна" Микола Канішевський.

Що не можна робити в цей день

Не варто ходити в ліс - можна заблукати.

Краще цього дня чоловікам не розмовляти з тещею і не ходити до неї у гості.

Не лайтеся матом.

Народні прикмети і традиції на 10 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: дощ з грозою - на теплу осінь;

журавлі не відлетіли ще на зимівлю - зима буде теплою та пізньою;

береза вся жовта стоїть - гарно вродять опеньки;

суха погода - заморозки будуть пізніми.

В народі 10 вересня називали Анна пророчиця. Їй молилися про зцілення від пияцтва. А селяни цього дня вивозили з поля останнє сіно та складали його в скирти.

Погода на сьогодні, 10 вересня

Сьогодні, 10 вересня, в Києві хмарна погода, протягом всього дня дощ, який посилиться після обіду. У Львові хмарно, вранці дрібний дощ, вдень дощ із грозою, який потім перейде у сильний дощ. У Харкові безхмарно до вечора, без опадів. В Одесі хмарно, в обід почнеться дощ, який до вечора повинен послабшати.

Температура повітря в Києві +12 вдень та +10 вночі. У Львові +18 вдень та +13 вночі. У Харкові +15 вдень та +5 вночі. В Одесі +22 вдень та +20 вночі.

Пам’ятні дати 10 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 10 вересня: