10 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

В Україні 10 вересня святкують День нафтовика.

Який сьогодні день

У п'ятницю, 10 вересня, в світі відзначається Всесвітній день запобігання самогубствам та Міжнародний день гінекологічного здоров'я. В Україні цього дня відзначають День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, у Гонконзі - Національний день вчителя, в Гондурасі - Національний день дитини.

Пам'ятні дати 10 вересня

1856 — закінчення Кримської війни, поразка Російської імперії коаліції Османської імперії, Великої Британії, Французької імперії та Сардинського Королівства.

1919 — на Паризькій мирній конференції укладено Сен-Жерменський договір, який визнавав право Румунії на Буковину, Чехословаччини — на Закарпаття, а також суверенітет Антанти над Галичиною; Австро-Угорщина припинила своє існування.

1941 — у в'язницях Києва радянськими спецслужбами без вироку суду розстріляно всіх в'язнів.

1989 — Угорщина відкрила свої західні кордони для біженців зі Східної Німеччини, що ознаменувало перший прорив "берлінської стіни".

Угорські митники перевіряють паспорти східних німців на угорській стороні австро-угорського кордоні у вересні 1989 року. Тисячі східних німців перетинали кордон після того, як угорська влада зняла обмеження на поїздки. / Associated Press

Церковне свято сьогодні 10 вересня

10 вересня вшановують пам'ять двох святих: Ганни Пророчиці і Сави Крипецького.

Свята Ганна з Єрусалиму була благочестивою вдовою, яка належала до тієї категорії обраних, які прийняли Ісуса Христа у дитячому віці, коли Марія та Йосип вперше прийшли з ним до храму. Зустрівши Марію з немовлям Ісусом в Єрусалимському храмі, вона впізнала в ньому майбутнього спасителя.

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Святий Сава Крипецькій, або Псковський, жив в 15 столітті. Прийнявши чернечий постриг на Афоні, він вирушив до Пскова і оселився неподалік від міста, у відокремленій Крипецькій пустелі. Сава дотримувався суворого посту, а весь вільний час проводив у молитвах. До нього часто приходили люди за порадою і благословенням. Одного разу до Сави приїхав Псковський князь Ярослав разом із хворою дружиною; після молебню жінка дивом зцілилася. Відомо, що преподобний вчив мирян дотримуватися чистоти - тілесної і моральної, обстоював праведний спосіб життя людей. Навіть після смерті Сава не залишив свою господу, а багато разів надавав їй допомогу, наприклад, одного разу захистив від розбійників, а їхнього ватажка змусив покаятися.

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Що не можна робити цього дня ​​​

Не можна ходити до батьків нареченої та свататися

Не можна ходити до лісу

Не можна залишати на полі зерно

Не можна сваритися

Прикмети на 10 вересня

На Анну і Саву завершувалися останні жнива хлібів. З полів вивозили снопи, які складали в скирти - звідси і назва свята, Скирдники. Селяни поспішали прибрати хліб до настання негоди і холодів. На Русі цього часу славили врожай, влаштовуючи великі свята і ярмарки.

УНІАН

Саме цього дня молилися про позбавлення від пияцтва. А ось свататися на Анну і Саву не варто: прихід нареченого в гості до батьків нареченої обіцяв біду.

Якщо берези жовтіють з верхівки, то весна буде ранньою, а якщо знизу – пізньої.

Якщо погода суха, то холода нескоро настануть.

Якщо журавлі та дикі гуси в теплі краї ще не відлетіли, то зима буде пізньою і теплою.

Дощ з грозою – до теплої осені.

Багато горіхів і жолудів – до хорошого урожаю озимих.

Листя на березі пожовкло – в лісі багато опеньок буде.

Іменини 10 вересня

День ангела (іменини) сьогодні, 10 вересня, святкують: Анатолій, Арсеній, Василь, Веніамін, Ганна, Георгій, Григорій, Денис, Захар, Іван, Гнат, Іларіон, Йосип, Леонтій, Макар, Мойсей, Микола, Олександр, Олексій, Павло, Сергій, Степан, Сусанна, Федір, Юхим.

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