10 жовтня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

10 жовтня 2022 року – понеділок. 230-й день війни Росії проти України. До Нового року залишився 81 день. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

10 жовтня - День працівників стандартизації та метрології України. Свято започаткував 2002 року президент України з метою відзначення важливого внеска фахівців цієї сфери в економічний розвиток країни.

Також 10 жовтня - Всесвітній день боротьби проти смертної кари. 2002 року була висунута ініціатива про його заснування. Однак офіційне затвердження подія отримала лише 2007 року. В Україні мораторій на смертний вирок оголосили 1995 року.

А ще 10 жовтня - Всесвітній день бездомних. Був заснований 2010 року. Його основна мета - привернути увагу людей до проблем тих осіб, які в силу різних соціально-побутових причин опинилися на вулиці без даху над головою.

10 жовтня - Всесвітній день каші (World Porridge Day). Свято зародилося у Великобританії, де вівсянку вважають головною стравою сніданку. Перші святкові заходи провели 2009 року. А зібрані кошти перерахували в центр, який допомагає дітям з різних країн світу, що потерпають від голоду.

Також 10 жовтня - День "Обійми барабанщика" (Hug a Drummer Day). Барабан - напевно, один з найперших музичних інструментів, які були вигадані нашими предками. За допомогою ударів люди навіть передавали різноманітну інформацію на великі відстані. Це цікаве свято було створене 1896 року під час церемонії відкриття Олімпійських ігор. Тоді вихід команди зі Швейцаріх супроводжувався грою в барабани.

А ще 10 жовтня - Всесвітній день психічного здоров'я. Головна його мета - привернути увагу людей до проблем, які пов'язані з психічним станом людей, а також підтримки тих, хто страждає на певні захворювання.

10 жовтня - Всесвітній день обізнанності про дорожньо-транспортні пригоди за участю тварин. Головна його мета - підвищити відповідальність водіїв, які залишають травмованих тварин на дорозі, не намагаючись надати їм допомогу.

Яке сьогодні, 10 жовтня, церковне свято

10 жовтня - день пам'яті апостолів від 70: Марка, Аристарха та Зіни / Фото: pixabay.com

10 жовтня в церковному календарі – день пам'яті апостолів від 70: Марка, Аристарха та Зіни. Святого апостола Марка згадується євангелістом Лукою в книзі Діянь. Він проповідував Слово Боже разом з апостолами Варнавою та Павлом. Святий Аристарх був супутником апостола Павла і згодом став єпископом в сирійському місті Апамея. Апостол Зіна був учнем апостола Павла.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 10 жовтня

Які сьогодні іменини: Ігнат, Аристарх, Савватій, Марк, Зінаїда.

Талісманом людини, народженої 10 жовтня є соколине око. Це природний самоцвіт з дуже незвичайним забарвленням. Здавна вірили, що він здатний справлятися навіть з найважчими захворюваннями.

В цей день народилися:

1875 рік — український мовознавець-славіст, текстолог Микола Грунський;

1889 рік — український поет, літературознавець Михайло Драй-Хмара;

1892 рік — український математик Михайло Пилипович Кравчук;

1894 рік — український письменник, етнограф, культурознавець Віктор Петров;

1985 рік — український художник Юрій Писар;

1987 рік — українська лижниця Марина Анцибор.

Що не можна робити в цей день

Заборонено фізично працювати і виконувати домашню роботу.

Не варто починати жодних справ, тому що вони закінчаться невдачею.

Народні прикмети і традиції на 10 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо йде гроза - зима буде короткою;

вітер дме з північної сторони - чекайте на сувору зиму;

на сосні чи ялинці багато шишок - зима буде холодною;

йде перший сніг - через 40 днів почнеться зима.

В народі 10 жовтня називали Саватій-бджоляр. Бджолярі зазвичай молилися святому Саватію, щоб отримати хороший врожай меду. А ще цього дня мами готували дітям щось смачненьке, щоб їх порадувати.

Погода на сьогодні, 10 жовтня

Сьогодні, 10 жовтня, в Києві ясно, вночі можливий дрібний дощ, але потім без опадів. У Львові хмарно з проясненнями, опадів не очікується. У Харкові похмуро, вночі дрібний дощ, який до ранку стихне, але вдень та ввечері йтиме знову. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві +14 вдень та +8 вночі. У Львові +15 вдень та +5 вночі. У Харкові +10 вдень та +9 вночі. В Одесі +16 вдень та +11 вночі.

Пам’ятні дати 10 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 10 жовтня: