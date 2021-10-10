10 жовтня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

У давнину цього дня було заведено, щоб господині пекли спеціальне печиво з медом, яке з’їдали всією сім’єю на сніданок.

Який сьогодні день

У неділю, 10 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день бездомних, Всесвітній день каші, Всесвітній день обізнаності про дорожньо-транспортні пригоди за участю тварин, Всесвітній день психічного здоров'я, Європейський день боротьби за скасування смертної кари.

В Україні цього дня святкують День працівників стандартизації та метрології України, у Вірменії - День хімічних військ, на Фіджі - День незалежності, на Шрі-Ланці - День армії, у Північній Кореї - День заснування Трудової партії, у Польщі - День посадки дерев, у В'єтнамі - День свободи капіталу, на Тайвані - Національний день, у Фінляндії - Національний день фінської літератури.

Пам'ятні дати 10 жовтня

1666 — Правобережні полковники вибрали Петра Дорошенка тимчасовим гетьманом Правобережної України.

1858 — за підтримкою Сполучених Штатів почалася організована озброєна боротьба за незалежність Куби від Іспанської імперії.

1932 — У Харківському фізико-технічному інституті вперше в СРСР провели ядерну реакцію з розщеплення атомного ядра літію.

1933 — в універсамах США з'явився перший пральний порошок — Dreft. На упаковці ефект чищення пояснювали "силою чудо-молекул, які висмоктують бруд з тканин". Виробники порошку були спонсорами багатосерійних радіоп'єс, які через це прозвали "мильними".

1943 — Джордж Орвелл, англійський письменник вперше вжив термін "Холодна війна".

1963 — Набув чинності міжнародний Договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі та під водою.

1964 — У Токіо почалися XVIII Олімпійські ігри.

Associated Press

Церковне свято сьогодні 10 жовтня

10 жовтня православна церква вшановує пам'ять преподобного Саватія Соловецького - засновника Соловецького монастиря. Саватій прийняв постриг в Кирило-Білозерському монастирі, але незабаром перебрався на острів Валаам, щоб вести поміж ченців більш строге життя. Навіть тамтешню братію він дивував своїм терпінням і смиренням, а також прагненням до цілковитого усамітнення.

Дізнавшись, що на Білому морі, в двох днях плавання від берега, є великий і безлюдний острів, Саватій покинув Валаамський монастир і вирушив туди. Супроводжувати його викликався чернець Герман, який до того часу самотньо жив у лісі. Старці прибули на острів, де поставили хрест і келію. Згодом, вже після смерті Саватія, тут оселилися інші пустельники, і поступово виник монастир, який отримав назву Соловецький.

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Що не можна робити цього дня​​​

Цього дня не можна нічим займатися, окрім бджолярства

Не варто ходити до лісу

Прикмети на 10 жовтня

В народі Саватія Соловецького вважали заступником бджіл, за те й був прозваний людьми Бджолярем. Казали, що 10 жовтня Саватій Бджоляр, закриває всі вулики на зиму, а тому потрібно завершити всі роботи, пов’язані з бджільництвом. В деяких місцевостях будь-яка інша робота на Саватія вважається гріхом. Дітям веліли помолитися святому Саватію, оскільки бортництво і бджільництво вважалося справою, яка вимагає абсолютної моральної чистоти. У народі ж вірили, що діти у віці до 12 років безгрішні.

pixabay.com

Господині 10 жовтня пекли спеціальне печиво з медом, яке з’їдали всією сім’єю на сніданок.

Іменини 10 жовтня

День ангела (іменини) сьогодні, 10 жовтня, святкують: Віктор, Герман, Дмитро, Ігнатій, Марк, Михайло, Петро, Федір.

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