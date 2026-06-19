100 аптечок для 100 родин: «Аптека 9-1-1» підтримала сім’ї, які виховують дітей без батьківського піклування

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Для «Аптеки 9-1-1» благодійність є важливою частиною соціальної відповідальності бізнесу. Особливу увагу компанія приділяє підтримці дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також родин, які дарують їм сімейне тепло та турботу. Системна допомога у цій сфері формує репутацію компанії як надійного партнера держави у розвитку сімейних форм виховання та підтримці дітей.

«Дякуємо за можливість отримати та передати благодійні аптечки для родин, які виховують дітей без батьківського піклування. Ваша підтримка є цінною для батьків та дітей у родинах і дуже важливою для розвитку сімейних форм виховання. Робимо разом важливу справу. Від імені всіх наших родин — велике дякуємо всій команді „Аптеки 9-1-1“, — зазначила Ірина Заремба, голова ГО «Амбасадори турботи» та амбасадорка усиновлення.

До складу благодійних аптечок увійшли засоби першої допомоги та щоденного догляду: перекис водню, хлоргексидин, бинти, бактерицидні пластирі, вологі серветки, бальзами для губ, гель для ніг від втоми, дитячий спрей від комарів тощо.

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Також набори містять препарати для підтримки здоров’я під час сезонних захворювань: сироп від кашлю, пастилки, таблетки для розсмоктування, назальні спреї, а також різноманітні вітаміни.

Окрему увагу приділено засобам для підтримки травлення та загального самопочуття.

«За кожною аптечкою — турбота про здоров’я, безпеку та добробут малечі. А за кожною прийомною родиною — велика щоденна праця, яка заслуговує на підтримку. Це не лише про благодійність, а про внесок у створення безпечного та турботливого середовища для тисяч українських дітей. І кожен такий проєкт робить сімейне виховання в Україні сильнішим», — резюмують у «Аптеці 9-1-1».

Крім того, компанія підтримує створення подкасту «В ЕФІРІ ТУРБОТА» — циклу відвертих розмов із прийомними батьками, усиновлювачами та експертами. Проєкт реалізується Координаційним центром з розвитку сімейного виховання та догляду дітей спільно з Radio Skovoroda та ГО «Амбасадори турботи».

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Це не перша ініціатива компанії у цьому напрямі. Раніше «Аптека 9-1-1» у співпраці з Координаційним центром з розвитку сімейного виховання при Кабінеті Міністрів України передала засоби гігієни для тисячі дітей із 14 регіонів України.

У час, коли підтримка родин має особливе значення, такі ініціативи стають не лише практичною допомогою, а й важливим прикладом ефективної взаємодії бізнесу та суспільства. Завдяки подібним проєктам «Аптека 9-1-1» зміцнює свою репутацію відповідального бізнесу та підтверджує статус партнера держави у реалізації соціально важливих ініціатив, спрямованих на підтримку дітей і родин в Україні.

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