100-літня жителька Волині показала весільну сукню, якій понад 80 років: фото, відео

Лідія Драганчук з сином і невісткою показують сукню, фото / "Cуспільне"

Жінка і досі зберігає шлюбне вбрання.

100-літня мешканка Волині Лідія Драганчук відзначила свй ювілей і показала шлюбну сукню, яку зберігає 83 роки. Жінка народилася 4 вересня 1921 року у селі Борохів, що неподалік Луцька, і досі там проживає, інформує Суспільне.

Волинянка показала світлину, якій понад 80 років. На ній Лідія Драганчук з чоловіком Корнієм.

Лідія Драганчук з чоловіком Корнієм, фото / "Суспільне"

Жінка згадує, що збиралася в молодості часто на вечорниці: хлопці дівчата любили танцювати під гармошку.

Лідія Драганчук закінчила чотири класи польської школи, пережила Другу світову війну, працювала у колгоспі та виховала трьох дітей. Зараз має вісім онуків, дев'ять правнуків і два праправнуки. Каже: найбільша радість для неї – це діти та невістки.

Найстарший серед трьох дітей Лідії Драганчук, 81-річний син Петро, мешкає по сусідству. Він вбачає секрет довголіття мами у доброті: "Мабуть, Бог таким людям дає довгий вік".

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