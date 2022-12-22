100 одиниць ворожої техніки проти десятикласника – невигадана історія, яка зробила Андрія героєм війни

Андрій Покраса – супергерой із села Колонщина. Він був звичайною дитиною: нудьгував у школі, грався із сестрою.

А ще обожнював подорожувати Україною: "Тому я і вирішив, в принципі, купити дрона – хотів почати знімати якісь незвичайні ракурси. Отак все і почалось".

Аж раптом – всі Андрієві плани перекреслила повномасштабна війна.

“Ми вирішили, що треба чимось допомагати, писали в групу тероборони, – пригадує Станіслав, батько Андрія. – З нами зв’язався наш активіст місцевий, Іван. Перепитав, що саме в нас є, як і чим ми можемо допомогти”.

Виявилося, що допомога потрібна групі безпілотної розвідки. Короткі перемовини, інструктаж – і ось Андрій вирушає на перше завдання! Поруч із героєм його вірний помічник – тато.

“Батько був завжди біля мене, він прикривав мене – так би мовити, пересував. Він стратег дуже хороший, як на мене”, – оцінює батькові здібності Андрій.

Щойно на землю спустилася темрява, юний месник підняв у небо свою пташку!

“Побачив кілька крапочок, які йдуть рівною лінією, і сфотографував. Ми надіслали це фото брату тата рідному. І він висвітлив його. І там було чітко видно такі затемнення – це була техніка”, – розповідає хлопець.

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Кілька смс-повідомлень – і ворожу колону запеленговала наша артилерія.

“Оце, знаєте, така радість – все-таки зміг чимось допомогти. І ну водночас радість, що знищили ворога”, – ділиться емоціями юний пілот. Але відпочивати героям ніколи. Зло не спить! Щоночі Андрій з татом виходили патрулювати околиці. Дрон – очі Андрія в пітьмі. Але героєм може стати кожен. Головне – помітивши ворога, передати звістку в ЗСУ.

“Є телефони гарячих ліній Міноборони, СБУ. Крім того, в нас в країні всі один одного знають, тож переказуйте сусідам, друзям – дуже ймовірно, що їхні родичі служать чи воюють, або просто мають можливість передати інформацію тому, кому вона буде корисною”, – радить Юрій Касьянов.

Про супергероя Андрія дізнався навіть Президент! Хлопець отримав подяку від голови держави під час заходу “Діти-рятувальники — герої війни” – разом з іншими юними супергероями, які також зробили великий внесок у майбутню перемогу.

“Мене нагородили подякою, формою ДСНС і новим дроном, – згадує хлопець. – Я був на емоціях – там Президент, “зірки”. І тут тато запропонував: от дивись, дівчинка збирає донати, запропонуй їй дрона. Я такий думаю: а чому б ні? Пішов і подарував дрона”.

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Сміливість і щире серце – суперсили Андрія з Колонщини. Ось чому він опинився на сторінках коміксу.

“В натовпі побачиш його – ніколи не скажеш, що завдяки цьому чуваку було фактично зупинено наступ на Київщині, – каже Сергій Колесніков, головний редактор соціального журналу коміксу “Inker”. – Я подумав, що ми не можемо пройти повз цю історію. Вона має бути в нас в журналі. І тепер всі мають змогу прочитати про подвиг 15-річного Андрія в коміксі “Дроновод”.

“Ну, я не вважаю себе, чесно кажучи, таким прям героєм. А тим більше супергероєм, – ніяковіє Андрій. – Кожен українець, який би опинився на моєму місті з моїми навичками, зробив би так само”.

Але що роблять супергерої після останньої сторінки коміксу? Відпочивають? Аж ніяк!

“Андрій із батьком допомагають і зараз, – розповідає волонтер Михайло Подліпалін. – Це і налаштування дронів, і комунікація з технаглядом. Ми привозимо – вони лагодять. Також програмне забезпечення роблять і додаткові деталі”.

“Коли хлопці з фронту кажуть, що я їм допоміг, я радію”, – каже 15-річний герой.