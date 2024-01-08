"100% перехоплення немає ніде у світі": Дикий пояснив, на що розраховує РФ в ударах по Україні

Росіяни зрозуміли, що малі й середні дози ракет наша ППО достатньо ефективно знищує. В них зараз розрахунок саме на прорив нашої ППО великими масованими ударами.

Про це в ефірі телемарафону сказав колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий.

РФ розраховує на 10%, які долетять

Звертає увагу аналітик на те, що немає окремих запусків по 1-2-5 ракет. Натомість є дні, коли взагалі нічого, а є коли десятки ракет одночасно, навіть комбіновані атаки крилатими ракетами, балістичними, ще й дронами.

"Це розрахунок на те, щоб прорвати нашу ППО масовістю. Навіть при дуже високому відсотку перехоплення, а відсоток перехоплення у нас на сьогодні найвищий у світі. Можливо, не всі усвідомлюють, але те, що роблять наші Повітряні сили – ми вражаємо світ. Але ніде у світі немає 100%", – вчергове наголошує фахівець.

Наразі РФ розраховує саме на це: коли летять одночасно десятки ракет, то навіть при 90% перехоплення щось дошкульне долітає.

"Попередні два таких масованих пуски мали дві категорії цілей – це наша протиповітряна оборона, по ній вони завжди цілять, і підприємства, пов'язані з оборонною промисловістю", –

Робоче припущення – що можливо зараз, як і минулої зими, цілями є об'єкти енергетики, тому що вони дочекались, поки почались морози.

Нагадаємо, 8 січня РФ масовано атакувала Україну. У МВС розповіли про наслідки у чотирьох областях.

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