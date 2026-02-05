Мобілізація в Україні: 100% працівників під бронювання - Кабмін ухвалив зміни

Свириденко повідомила про важливі рішення уряду / © Володимир Зеленський

Кабінет міністрів дозволив підприємствам, що виготовляють трансформаторне обладнання бронювати 100% працівників.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Сьогодні уряд ухвалив важливе рішення для виробників енергетичного обладнання, щоб підприємства могли працювати безперебійно та зберегти вузькопрофільних інженерів під час надзвичайної ситуації в енергетиці. Підприємства, які виробляють та відновлюють трансформатори для енергетики, зможуть забронювати всіх військовозобов’язаних працівників. Також Уряд зменшив кількість критеріїв для визнання компанії критично важливою — два замість трьох», — зазначила вона.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс зміни до постанови №76 і дозволив підприємствам оборонно-промислового комплексу та енергетики бронювати до 100% працівників. Також стало відомо про те, що уряд затвердив механізм бронювання через портал «Дія».