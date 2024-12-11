100% студентів-магістрів МАУП склали ЄДКІ 2024

Спільнота МАУП має вагомий привід для гордості: всі студенти магістратури спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” склали цьогорічний Єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ).

ЄДКІ є обов’язковою умовою для отримання диплома та підтверджує, що студент досяг результатів, визначених стандартами вищої освіти.

Президент МАУП Ростислав Георгійович Щокін поділився своїми враженнями про такий результат:

“Академія завжди тримала і буде тримати належний рівень підготовки висококваліфікованих фахівців з усіх наявних освітньо-професійних та освітньо-наукових програм. Маємо віру та сподівання, що наших студентів і випускників чекає безпечне, мирне й успішне майбутнє, а здобуті знання, навички та компетенції стануть запорукою сталого розвитку всієї України!”