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100 тис. гривень та 10 тис. доларів: на Буковині пенсіонер віддав на потреби армії всі свої заощадження

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100 тис. гривень та 10 тис. доларів: на Буковині пенсіонер віддав на потреби армії всі свої заощадження

Чоловік передав гроші задля порятунку держави.

У м. Новодністровськ Чернівецької області пенсіонер віддав на армію всі свої заощадження, а це - 100 тис. гривень та 10 тис. доларів. 

Про це повідомила пані мер Новодністровська Наталія Цибалюк. 

"Що таке війна, наше старше покоління знає ще краще, як ми. Бо в їхньому житті це друга кривава війна. Шевчук Микола Григорович - мешканець міста Новодністровськ завжди небайдужий до долі країни і до долі нашої громади. Свою небайдужість довів реальними справами ! Все що накопичував за роки свого життя, передав для порятунку нашої країни, щоб ми перемогли клятого ворога ! Микола Григорович перерахував на підтримку Української армії власних 100 тис. грн і 10 тис. доларів", - повідомила Наталія Цимбалюк. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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