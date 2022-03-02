100 тис. гривень та 10 тис. доларів: на Буковині пенсіонер віддав на потреби армії всі свої заощадження

100 тис. гривень та 10 тис. доларів: на Буковині пенсіонер віддав на потреби армії всі свої заощадження

Чоловік передав гроші задля порятунку держави.

У м. Новодністровськ Чернівецької області пенсіонер віддав на армію всі свої заощадження, а це - 100 тис. гривень та 10 тис. доларів.

Про це повідомила пані мер Новодністровська Наталія Цибалюк.

"Що таке війна, наше старше покоління знає ще краще, як ми. Бо в їхньому житті це друга кривава війна. Шевчук Микола Григорович - мешканець міста Новодністровськ завжди небайдужий до долі країни і до долі нашої громади. Свою небайдужість довів реальними справами ! Все що накопичував за роки свого життя, передав для порятунку нашої країни, щоб ми перемогли клятого ворога ! Микола Григорович перерахував на підтримку Української армії власних 100 тис. грн і 10 тис. доларів", - повідомила Наталія Цимбалюк.