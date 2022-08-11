100 тис. грн з ухилянта: на Чернігівщині придумали схему, як переправляти чоловіків до Білорусі

Вони за 100 тис. грн переправляли до Білорусі ухилянтів.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, двоє братів запропонували жителю Чернігова переправити його до Білорусі, щоб той уникнув мобілізації. Для цього вони видали ухилянту гумовий човен та відвезли за 25 кілометрів від українського-білоруського кордону. Також вони пояснили йому, як втекти з України. Ухилянт повинен був на човні переплисти річку.

Один з підозрюваних отримав за це 100 тис. грн. Правоохоронці затримали братів, їм інкримінують ч. 3 ст. 332 КК України. Триває слідство.

Нагадаємо, у Дніпрі "бізнесмен" робив ухилянтам фіктивні пенсійні посвідчення і довідки про інвалідність.

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