100 тисяч за полоненого та 15 тисяч за ліквідацію: Федоров про нові виплати для піхоти

Російські полонені. Фото ілюстративне / © скриншот з відео

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Українські захисники отримуватимуть винагороди у 100 тисяч грн за взяття в полон російського окупанта.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров екслюзивно для ТСН в межах телемарафону Єдині новини.

За словами Федорова, за кожного полоненого армії РФ український військовослужбовець отримуватиме 100 тисяч гривень.

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«Паралельно ми вводимо, наприклад, для того, щоб піхота могла більше заробляти за полоненого. 100 тисяч гривень за кожного полоненого», — зазначив глава Міноборони.

Він пояснив, що це потрібно, аби збільшити обмінний фонд і повернути наших хлопців з полону.

Крім того, за ліквідованого у стрілецькому бою російського окупанта — 15 тисяч.

«Окремо за знищення ворога, за фіксацію на камері у нас є програма окрема, тепер і для піхоти. Є відеопідтвердження, додаткові 15 тисяч гривень», — додав Федоров.

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Раніше глава Міноборони Федоров розповів, чи має конфлікт з головкомом ЗСУ Сирським.

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