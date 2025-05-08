100 українських родин обрали житло від Alliance Novobud за програмою «єОселя»

Реклама

Ця програма стала справжнім шансом для тисяч українців — передусім тих, хто обороняє країну на фронті або змушений був залишити рідну домівку через війну. І саме вони сьогодні — найактивніші покупці в межах програми, що дозволяє придбати житло за пільговими умовами під 3% або 7% річних.

Найбільшим фінансовим партнером для Alliance Novobud став SKYBANK — разом із ним укладено майже половину всіх угод, цілих 48! Решту угод поділили між собою ще шість українських банків.

Особливу популярність серед учасників програми має будинок №3 у житловому комплексі KRONA PARK II, де вже продано 13 квартир. А загалом «єОселя» охопила 16 об'єктів девелопера. Найбільше нових мешканців обрали двокімнатні квартири — їх придбано 45. Цей вибір не випадковий: люди прагнуть не просто даху над головою, а простору для життя, відновлення й затишку. Двокімнатна квартира дає змогу створити окремий куточок для кожного члена родини — кімнату для дитини, спальню для відпочинку, місце для нових спогадів.

Реклама

Особливо це важливо для тих, хто пережив переїзди, втрати чи службу на передовій — вони хочуть нарешті оселитися по-справжньому, вдома. Не залишилися без уваги й однокімнатні квартири — вони за популярністю на другому місці.

Середній метраж нової оселі — 71 квадратний метр щастя. Цікаво, що українці майже однаково активно купують як вже збудоване житло, так і квартири на стадії будівництва — попит різниться лише на кілька відсотків.

«Програма “єОселя” — це не просто про нерухомість. Це про впевненість у завтрашньому дні, про вдячність тим, хто захищає нашу свободу, і підтримку тих, хто змушений був починати життя з чистого аркуша», — зазначає Ірина Міхальова, CMO компанії Alliance Novobud. — «Ми пишаємося тим, що вже 100 українських родин обрали наші будинки для нового старту»

Alliance Novobud продовжує активно долучатися до соціально важливих ініціатив і доводить: якісне житло в Україні може бути доступним, сучасним і по-справжньому людяним.

Реклама

Більше інформації про умови програми та житлові комплекси Alliance Novobud в офісі продажу: м. Бровари, вул. В. Чорновола, 8A, тел. +38 (044) 344-08-23.